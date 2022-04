Il principe Harry rompe il silenzio sull’incontro segreto con la regina Elisabetta II: com’è andata

Il Principe Harry ha commentato l'incontro con la regina Elisabetta II, avvenuto poco prima dell'arrivo del duca di Sussex e la moglie Meghan Markle a L’Aia per gli Invictus Games.

In questi giorni un’incredibile notizia ha sorpreso gli abitanti del Regno Unito: il principe Harry e sua moglie Meghan Markle si sono recati per la prima volta dal 2020 a Windsor per un incontro segreto con la regina Elisabetta II. Dopo l’indiscrezione, il duca di Sussex ha finalmente commentato l’accaduto durante una chiacchierata con il presentatore degli Invictus Games Alex Jones.

Il principe Harry sull’incontro con Elisabetta II: le parole del Duca di Sussex

Poco prima di Pasqua il principe Harry e sua moglie Meghan Markle si sono recati a Windsor per un incontro con la regina Elisabetta II, come in queste ore hanno riportato diversi tabloid inglesi.

Si è trattato di un colloquio piuttosto segreto alla presenza anche del principe Carlo, che in queste ore non è stato ancora commentato dalla Royal Family.

A rompere il silenzio è stato però lo stesso duca di Sussex, che durante un’intervista con il presentatore degli Invictus Games Alex Jones (dove la coppia si sarebbe recata subito dopo la breve parentesi nel Regno Unito). Stando a quanto riportato dal Sun – che ha condiviso anche la clip della chiacchierata appena menzionata – il principe si sarebbe limitato ad affermare: “È stato fantastico vederla e sono sicuro che le piacerebbe essere qui se potesse“.

Vale la pena ricordare che per la coppia è il primo viaggio insieme in Gran Bretagna dopo il loro allontanamento dalla corte e il successivo trasferimento in California. Un probabile primo segno di distensione per la famiglia, soprattutto dopo le ultime indiscrezioni circolate su Harry e Meghan.

Gli ultimi rumor su Harry e Meghan erano poco incoraggianti

L’incontro tra Harry, Meghan e la regina Elisabetta II arriva in un momento in cui erano circolati rumor poco incoraggianti sia sul loro matrimonio che sul rapporto con la Royal Family.

In queste settimane, infatti, è spuntata un’indiscrezione che parla di crisi tra i duchi di Sussex e dell’interesse del principe per un’altra donna.

Ancor meno positivi, inoltre, anche i rumor che hanno parlato delle presunte condizioni per cui la coppia sarebbe disposta a tornare nel Regno Unito. Sembra infatti che i due sarebbero disposti a tornare a Londra solo dopo che i reali più anziani saranno passati a miglior vita. Non certo una notizia positiva, ma che in queste ore potrebbe essere stata smentita proprio dall’incontro tra l’amata regina, il nipote e sua moglie.