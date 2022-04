Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci provano ancora? I due ex avvistati in atteggiamenti inequivocabili

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato l’intenzione di separarsi dopo quasi dieci anni di matrimonio. A gennaio, infatti, attraverso un cominciato stampa congiunto, hanno deciso di svelare a tutti la fine della loro relazione.

Per entrambi si è parlato, in seguito, di nuovi amori. La conduttrice televisiva, in particolare, era stata paparazzata in compagnia di un ex gieffino: Giovanni Angiolini. I due ex coniugi, però, per il bene delle figlie, hanno passato un weekend insieme in Franciacorta.

Adesso, secondo alcune indiscrezioni, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbero stati beccati insieme in un rifugio, come riportato da Dagospia.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: le indiscrezioni

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potrebbero essere protagonisti di un ritorno di fiamma? Secondo alcune indiscrezioni i due ex coniugi sarebbero stati pizzicati in atteggiamenti confidenziali: “Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme? La coppia è stata avvistata oggi in atteggiamenti molto confidenziali in Val di Genova vicino a Pinzolo“.

La conduttrice ha condiviso, recentemente, degli scatti e delle storie su Instagram, con degli sfondi naturali. Ma, secondo il gossip, Michelle Hunziker non si starebbe godendo la sua pausa da sola: “Gli astanti dicono che tra loro c’era molto feeling tra i due nell’isolato rifugio di Bona Fontana.

Ritorno di fiamma?”.

Gli auguri di Pasqua di Michelle Hunziker su Instagram

Secondo delle recenti indiscrezioni, Michelle Hunziker sarebbe rivedendo l’ex marito Tomaso Trussardi e i due sarebbero stati beccati insieme, in un momento di relax.

La conduttrice televisiva in un recente post, condiviso sul suo account Instagram, in occasione della Pasqua, ha parlato proprio di alcune giornate dedicate alla riflessione e a passare del tempo con chi si ama: “Giorni di pace, giorni per raccogliersi…Per stare con chi ami e pensare a tutto ciò che vuoi cambiare nella tua vita…tutto ciò che va bene così e ciò che deve necessariamente ‘morire’ per rinascere più luminoso, più libero, più forte di prima“.

La star ha chiuso il post con i suoi personali auguri: “Auguro a tutti voi, a tutta la mia famiglia e alle persone che amo, una Pasqua libera di cuore“.