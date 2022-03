Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme per un weekend con tutta la famiglia: gli scatti insieme

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno approfittato di un evento in Franciacorta per concedersi un weekend con tutta la famiglia, mostrandosi sereni e spensierati come un tempo in alcuni scatti finiti sui social.

Ancora una volta Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno dimostrato di saper gestire benissimo la loro separazione e di riuscire ad andare d’accordo per il bene delle loro due bambine, Sole e Celeste. L’ex coppia infatti si è concessa un bel weekend in Franciacorta per un evento molto particolare e ne hanno approfittato per coinvolgere tutta la famiglia e trascorrere qualche ora in totale spensieratezza.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si mostrano sereni nelle foto insieme

Sembra insomma che il bene di Sole e Celeste venga prima di tutto e che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi siano riusciti a trovare un equilibrio per rendere la loro separazione meno dolorosa alle loro bambine.

Lo dimostrano gli scatti che sono circolati dopo il weekend che l’ex coppia, insieme a tutta la famiglia, ha scattato in occasione del loro viaggio in Franciacorta.

Approfittando di un evento dedicato alle auto di lusso, i due hanno riunito la famiglia e si sono concessi due giorni di totale relax, tra autografi, bollicine e sorrisi spensierati. Con loro anche Aurora Ramazzotti, il fidanzato Goffredo Cerza e i genitori di lui. Nessuno si è sottratto nemmeno alle foto e appaiono tutti piuttosto sorridenti e uniti come ai vecchi tempi, soprattutto i due ex.

Non è peraltro la prima volta che i due danno prova di saper come gestire la separazione, dal momento che proprio di recente hanno organizzato una festa per il compleanno della figlia Celeste e, anche in quell’occasione, si sono concessi qualche scatto insieme come avrebbero fatto un tempo.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno voltato pagina: le ultime indiscrezioni

Non troppo tempo fa su Tomaso Trussardi erano circolati dei rumor che lo volevano al fianco di un’altra donna, per la precisione Naomi Michelini – nipote e assistente della nota stilista Elisabetta Franchi.

Negli attimi immediatamente successivi alle prime indiscrezioni però entrambi hanno smentito tutto, affermando che tra loro c’è solo una bella amicizia.

Per quanto riguarda Michelle Hunziker, invece, da qualche settimana si parla insistentemente di una nuova fiamma, il medico Giovanni Angiolini, con cui sarebbe stata pizzicata in tenere effusioni. Ad oggi nessuno dei due interessati però ha commentato la notizia; ad alimentare il mistero anche le ultime dichiarazioni della segretaria di lui, che prima è sembrata sfuggente e poi ha dichiarato di non poter confermare né smentire nulla.

Se dunque non è chiaro cose stia accadendo nella vita privata di Trussardi, in queste ore appare più sicuro che Michelle Hunziker sarebbe riuscita a voltare pagina definitivamente e forse, proprio per questo, è riuscita a trovare un equilibrio con l’ex marito.