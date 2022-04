Milo Infante, chi è il giornalista e conduttore indagato dalla Procura per il caso di Denise Pipitone

Milo Infante sarebbe indagato nell’ambito della scomparsa di Denise Pipitone, la bambina di cui si sono perse le tracce nel lontano 2004 a Mazara del Vallo. Chi è il giornalista appena iscritto nel registro delle indagini.

Milo Infante, chi è il giornalista e conduttore che sarebbe indagato per il caso di Denise Pipitone

Milo Infante sarebbe stato iscritto al registro delle persone coinvolte nelle indagini per la scomparsa di Denise Pipitone. Milo Infante ha sempre contribuito in prima persona a tenere viva la memoria di Denise e a non arrendersi mai nelle ricerche della bimba scomparsa a Mazara del Vallo.

Nato il 5 luglio 1968, Milo Infante ha ottenuto il titolo di giornalista professionista nel 1996. Prima di questa data ha lavorato a inchieste e reportage per l’emittente Telenova nel 1988. Ha collaborato inoltre con il Corriere della Sera, La Notte, Il Giorno, occupandosi in special modo di cronaca. Nel 1993 diventa inviato speciale per L’Indipendente. Il suo lavoro in Rai inizia nel 2003, diventando conduttore al fianco di Monica Leofreddi di L’Italia sul 2. Tra il 2010 e il 2011 conduce il talk show Pomeriggio sul 2 insieme a Caterina Balivo, mentre tra il 2011 e il 2012 torna a condurre L’Italia sul 2 con Lorena Bianchetti.

Il suo lavoro di conduttore si concentra soprattutto sul canale Rai 2, di cui è vice direttore e dove dal 2020 conduce il talk d’approfondimento Ore 14. Proprio all’interno di questo programma Milo Infante dedica molto spazio al caso di Denise Pipitone.

L’impegno di Milo Infante per fare luce sulla scomparsa di Denise da Mazara del Vallo

Il talk Ore 14 va in onda a partire dal 26 ottobre 2020 e la prima edizione termina il 7 maggio 2021. La seconda edizione, ancora in corso, è iniziata il 13 settembre dello stesso anno. Sono ben 4 le puntate extra incentrate sulla scomparsa della piccola Denise, andate in onda il 7, 14, 21 e 29 giugno 2021.

Nel corso di questa puntate, Milo Infante ha voluto seguire gli aggiornamenti e gli sviluppi nelle ricerche della bambina, portando avanti la lotta della madre Piera Maggio affinché il caso non venga dimenticato e le luci su Denise non si spengano. L’indagine sulla sua scomparsa è infatti stata archiviata pochi mesi fa, il 20 dicembre 2021. Milo Infante ha seguito anche la vicenda di Olesya Rostova, la ragazza che in un primo momento aveva fatto sperare potesse trattarsi di Denise.

Vita privata di Milo Infante: chi è la moglie e quanti figli ha

Milo Infante è figlio di Massimo Infante, a sua volta giornalista, scrittore e critico d’arte.

Nel 2006 sposa Sara Venturi, che nel 1998 è stata vincitrice di Miss Padania. Nel 2008 è nato il loro figlio Daniele.