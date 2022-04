Ciro Priello e Maura Iandoli si sposano. Il lieto annuncio fatto dal sindaco di Melito su Facebook

Ciro Priello finalmente si sposa con la sua amata Maura Iandoli. Il 16 aprile è stata celebrata la promessa di matrimonio e a dare la lieta notizia è il sindaco di Melito, paese in provincia di Napoli in cui il vincitore della prima edizione di LOL è cresciuto, tramite un post social.

Il post del sindaco di Melito, Luciano Mottola

È Luciano Mottola, sindaco di Melito in provincia di Napoli, a comunicare a tutto il popolo del web che presto Ciro Priello dei The Jackal si sposerà con la sua Maura Iandoli. Il post pubblicato sul suo profilo Facebook il 16 aprile, infatti, recita: “Poco fa ho avuto il piacere di celebrare la promessa di matrimonio tra il nostro concittadino Ciro Priello e la sua Maura.

A Maura e Ciro, che con i suoi successi con i The Jackal e recentemente anche da solista ha portato in alto il nome di Melito in Italia, vanno le mie felicitazioni e quelle dell’intera cittadinanza. Che la serenità di questi giorni pasquali possa accompagnarvi per tutta la vita, tanti auguri ragazzi Luciano”.

Ciro Priello e Maura Iandoli hanno, inoltre, già una bambina nata il 22 agosto 2016. Su di lei Ciro aveva dichiarato: “Le cose belle arrivano così, senza chiederti il permesso”

L’annuncio delle nozze

Ciro Priello e tutti i componenti dei The Jackal sono ormai approdati anche sugli schermi televisivi.

Durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show alla domanda di Carlo Conti: “Tutto a posto? Ti sposi?” Ciro ha risposto: “Sì, il 3 giugno, a meno di clamorose sorprese”, facendo riferimento alle restrizioni per il Covid-19 che fortunatamente sono cadute con il termine dello stato d’emergenza.

Ciro Priello e Fabio Balsamo conducono Name that Tune

Enrico Papi ha lasciato il suo posto ai comici Ciro Priello e Fabio Balsamo per la conduzione del programma Name that Tune su Tv8, giunto ormai alla sua terza edizione.

I due componenti dei the Jackal guideranno i concorrenti alla ricerca del brano corretto nel corso del programma che si ispira a tutti gli effetti al Sarabanda degli anni 90 e i primi anni 2000.