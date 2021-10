Tale e quale Show e Carlo Conti: Ciro Priello conquista la settima puntata, la classifica completa

Programmi TV

Tale e Quale Show nella prima serata di ieri ha portato a termine la sua settima e penultima puntata come sempre condotta da un Carlo Conti sugli scudi. La puntata di venerdì 29 ottobre si è tenuta nel consueto clima di allegria ed emozione con l’intenso ricordo dei Gemelli di Guidonia ai Pooh, che però non sono riusciti a conquistare la vetta del primo posto occupato da Ciro Priello e dal suo Massimo Ranieri. Il comico ha vinto il settimo appuntamento di stagione che ha saputo nuovamente conquistare il pubblico grazie alla gara ed alla impreziosita da Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. Scopri tutta la classifica della puntata del 29 ottobre 2021.

Tale e quale Show: il bilancio della settima puntata

Carlo Conti e la sua Tale e quale Show si avvicinano sempre più al loro appuntamento finale da assoluti vincitori incontrastati della gara degli ascolti della prima serata del venerdì. Anche con la puntata di venerdì 29 ottobre 2021 la trasmissione ha nuovamente conquistato il pubblico con un convincente 21,8%, di share mentre il competitor del Gf Vip6 si è fermato al 17,2%.

Si conferma vincente la formula della trasmissione che ieri sera ha visto in giuria anche il ritorno di Ubaldo Pantani, nei panni di un Lapo Elkann sempre al di sopra delle righe, al fianco dei confermatissimi Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Si aggiudica la puntata un sorprendente Ciro Priello nei panni di Massimo Ranieri mentre per la prima volta in stagione Biagio Izzo può festeggiare il penultimo posto sopravanzando Federica Nargi con la divertente esibizione di Musica leggerissima di Colapesce e DiMartino.

Tale e quale Show: la classifica completa della settima puntata

Carlo Conti ieri sera ha condotto il penultimo appuntamento di stagione con la gara dei Vip alle prese con le imitazioni di Tale e quale Show.

Venerdì 29 ottobre il pubblico ha visto un altro passo verso la finale di settimana prossimo che consegnerà l’undicesimo vincitore del programma, con la gara che rimane in bilico con le posizioni di vetta raccolte in pochissimi punti.

Intanto ecco la classifica completa della settima puntata stilata come al solito dal mix dei voti dei giudici, delle preferenze social del pubblico da casa e dalle votazioni dei concorrenti in gara, che contribuisce alla classifica generale che vede in vetta i Gemelli di Guidonia: