Tale e Quale Show anticipazioni della settima puntata: chi interpreteranno i Vip di Carlo Conti

Tale e Quale Show e Carlo Conti tornano per fare compagnia al pubblico in una nuova ed entusiasmante puntata della trasmissione campione degli ascolti della prima serata di venerdì. Il settimo appuntamento andrà in scena venerdì 29 ottobre 2021 sempre su Rai1 a partire come al solito dalle ore 21:30 circa. La gara dei vip continuerà con le nuove interpretazioni dopo l’emozionante vittoria di Francesca Alotta nella scora puntata. Ecco chi dovranno interpretare nella settima puntata gli undici concorrenti che si stanno contendendo la vittoria finale a suon di imitazioni.

Tale e Quale Show: gli ascolti confermano il successo della trasmissione

Carlo Conti e la sua Tale e quale Show continuano a confermarsi i re degli ascolti della prima serata del venerdì.

Anche in occasione della sesta puntata di venerdì 22 ottobre 2021 la trasmissione ha nuovamente conquistato il pubblico con un convincente 21,59% di share grazie alla gara tra i Vip, in grado anche di emozionare il pubblico quando meno se lo aspetta.

Lo show è pronto a tornare con una nuova puntata venerdì 29 ottobre 2021 dopo l’ultimo appuntamento che ha visto il gradito ritorno dell’imitatore Claudio Lauretta nei panni di Platinette, che ha affiancato come al solito Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio.

Tale e Quale Show: quali cantanti saranno imitati nella settima puntata

Come al solito al termine della scorsa puntata, che ha visto la vittoria di Francesca Alotta davanti al secondo posto a parimerito di Dennis Fantina e Ciro Priello, il presentatore Carlo Conti ha anticipato quali saranno i grandi della musica che verranno interpretati nella settima puntata di venerdì 29 ottobre 2021.

Ecco l’elenco completo degli 11 cantanti che saranno interpretati dai Vip in gara: