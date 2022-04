I 3 segni zodiacali più pericolosi: ecco la classifica dei segni a cui “fare attenzione”

l titolo non deve di certo spaventare: per “segni zodiacali più pericolosi” non si intende certo la classifica dei serial killer dell’oroscopo ma, più semplicemente, la selezione di quelli da tenere sotto controllo e gestire nel migliore dei modi per non cadere nella loro trappola.

Ecco la top 3 dei segni zodiacali più pericolosi:

Terzo posto: Toro

Se si mettono di impegno, i nati sotto il segno del Toro possono trasformarsi in abili manipolatori. Basta compiere un passo (secondo loro) falso per farvi sentire subito in colpa e accusarvi di averli profondamente delusi.

Si tratta di persone estremamente difficili da accontentare, che tendono a non assumersi le proprie responsabilità ma, anzi, a scaricarle sugli altri. Bravissimi a demolire sia con le parole, che con i fatti, il loro obiettivo principale e di rendere “succubi” tutti coloro che li circondano. Fate attenzione quando siete in loro compagnia!

Secondo posto: Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli sono sempre molto ambigui: docili in apparenza, diventano pericolosi nel momento in cui vogliono qualcosa. Possono rivelarsi inopportuni e ossessivi, soprattutto quando vengono rifiutati in amore, dato che non riescono ad accettare un “no” come risposta.

Nel momento in cui si sentono delusi e non ottengono ciò che vogliono possono anche passare alle minacce, sostenendo che non potranno mai né perdonare, né provare a sistemare le cose. Se la loro incostanza può essere dolorosa, il loro amore può diventare davvero “spaventoso“!

Primo posto: Scorpione

Tutti gli Scorpione sono precisi, freddi, con le idee molto chiare e talmente pieni di sé da non tirarsi mai indietro di fronte a sfuriate e arrabbiature. Per loro non c’è spazio per persone sensibili, fragili né, tantomeno, per coloro che possano pensare anche solo lontanamente di poterli tradire.

I nati sotto il segno dello Scorpione hanno sempre un occhio aperto, anche mentre dormono: non abbassano mai la guardia, fiutano le insicurezze degli altri in modo da sapere dove andare a colpire nel caso in cui dovessero sentirsi attaccati.

Se doveste mai deludere uno Scorpione, beh… si salvi chi può!