I 3 segni zodiacali più vendicativi: ecco la classifica dei segni a cui non fare mai un torto

“Occhio per occhio, dente per dente”: è proprio questo il motto di chi, a fronte di un torto subìto, non riesce proprio a fare a meno della vendetta. C’è chi preferisce servirla calda e chi, invece, ama la versione fredda a improvvisa, ma poco cambia: esistono dei segni zodiacali ai quali sarebbe meglio stare lontani, soprattutto quando si hanno strane idee in testa!

Certo, probabilmente potresti esserci proprio tu tra i soggetti più vendicativi. Prova a rispondere a queste domande: serbi ancora rancore verso il compagnetto delle elementari che ha buttato nel cestino i tuoi pennarelli? Vorresti ancora sfregiare l’auto del tuo ex di 10 anni fa?

Ti sei legato al dito quell’invito mai ricevuto?

Ecco la top 3 dei segni zodiacali più vendicativi in assoluto: scopri se il tuo è compreso!

Terzo posto: Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia conquistano a mani basse il terzo posto del podio. Basta che si venga a creare la congiunzione astrale giusta per farli diventare estremamente vendicativi (se non addirittura cattivelli).

Il tipico esemplare di Bilancia, infatti, tende sempre a comportarsi come colui che non ha mai problemi con nessuno; di conseguenza, non si saprà mai se effettivamente ha qualcosa che non va o se un atteggiamento possa avergli causato fastidio.

Nel frattempo, però, cova rabbia su rabbia che, alla lunga, sfocia in una vendetta bella e buona.

Avere a che fare con il segno della Bilancia, quindi, vuol dire doversi aspettare brutte sorprese da un momento all’altro e senza alcuna sorta di preavviso. Un po’ inquietante, eh?

Secondo posto: Leone

Strano ma vero: nonostante i nati sotto il segno del Leone siano leali e comprensivi, si piazzano comunque tra i 3 segni più vendicativi tra tutti.

Questo perché il soggetto Leone non è molto in grado di gestire i suoi sentimenti e, nel momento in cui si lascia prendere dalla rabbia, finisce con il diventare estremamente focoso.

In sintesi, per il Leone esistono pochissimi margini di perdono, soprattutto quando chi ha di fronte ha esaurito tutte le chance che ha avuto a disposizione. Essendo un segno molto paziente è in fissa con l’amicizia e la lealtà, due valori che non vanno assolutamente traditi.

A seguito di uno sgarbo, quindi, il Leone potrebbe non perdonare e iniziare fin da subito ad architettare una serie infinita di modi possibili per farvela pagare.

Non scherzate con un Leone, altrimenti potreste pentirvene amaramente!

Primo posto: Toro

E l’oro per il segno più vendicativo dello zodiaco va necessariamente e indiscutibilmente ai nati sotto il segno del Toro! Dai, si sa: non si pone alcun problema nel mostrare il suo disprezzo o la sua rabbia, anche in pubblico, nei confronti di qualcuno e lo fa semplicemente per puro spirito di vendetta.

La sua scia di distruzione non si ferma di fronte a nulla: sarebbe capace di sparlarvi con chiunque, di mettervi i vostri amici contro, di precludervi opportunità di lavoro… insomma, si impegnerebbe anche a costo della vita a mettervi i bastoni tra le ruote!

Il Toro prende tutto sul personale, bisogna stare molto attenti a non voltargli le spalle!