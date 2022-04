Alessia Marcuzzi alle Maldive per il compleanno del marito: i balli sfrenati e il nuovo look

Il nuovo look di Alessia Marcuzzi, in vacanza alle Maldive per festeggiare il compleanno del marito, Paolo Calabresi Marconi, in compagnia anche dei figli Tommaso e Mia.

Sono sicuramente giornate di grande felicità e divertimento per Alessia Marcuzzi, che in occasione del compleanno del marito, il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, ha organizzato un viaggio alle Maldive. Sul suo profilo Instagram si vede come la famiglia abbia deciso di trascorrere le vacanze assieme, con la coppia ci sarebbero infatti anche i figli della Marcuzzi, Tommaso e Mia.

Alessia Marcuzzi scatenata: balla, canta e brinda

La vacanza della famigliola, ovviamente, è stata in buona parte documentata sul profilo Instagram della conduttrice, riuscendo anche ad inquadrare il marito, Paolo Calabresi Marconi, sempre restio alle apparizioni social.

La cena organizzata in occasione del suo compleanno, il 20 aprile, è da sogno. Sotto il cielo chiaro e luminoso della notte sulla spiaggia, un singolo tavolo per nove persone, lontano dai fastidi e dagli occhi di chiunque.

E qui la Marcuzzi si scatena, come testimoniano le sue stories dove allegra e spensierata balla e canta sulla spiaggia, dopo un paio di brindisi extra, come sottolinea in un post sul social. Prova anche a fare ballare il marito, che però rimane seduto assieme alla piccola Mia e a Tommaso. Ma non sarebbe finita qui.

Terminata la cena, infatti, un altro video registrato nel bungalow dove la famiglia alloggia, testimonia come i festeggiamenti siano andati avanti. La coppia balla e canta, questa vostra in compagnia anche di Tommaso che si lascia andare un pochino di più. Esclusa solo la piccola Mia, inquadrata per pochi secondi stremata dalla stanchezza e rintanata nel lettone.

In sottofondo “happy birthday” cantato a squarciagola dalla Marcuzzi e dal marito.

Viaggio alle Maldive: nuovo look per Alessia Marcuzzi

Dal profilo della conduttrice si può vedere come abbia scelto un nuovo look per la sua piccola vacanza alle Maldive.

In ogni foto sfoggia una chioma di ricci, ironizzando anche sotto una sua foto: “Ogni riccio un capriccio”. Stupenda anche senza trucco, con le sue nuove beach waves, la Marcuzzi sembra essere nella più totale ricarica delle sue energie, lontana dai riflettori Mediaset, sotto il caldo sole delle Maldive.