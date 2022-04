Laura Pausini sorprende due fan che fanno sesso durante la diretta: l’esilarante reazione della cantante

Laura Pausini ha concesso ai fan una diretta social e ha pizzicato due utenti che in quel momento stavano facendo sesso. La reazione della cantante è stata a dir poco esilarante.

Ieri sera Laura Pausini ha pensato di collegarsi in diretta con alcuni suoi fan per parlare del suo film Laura Pausini – Piacere di Conoscerti, ma non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi protagonista di una situazione a dir poco assurda.

Tra i fan che si sono collegati con lei anche una coppia impegnata a fare sesso. La donna è rimasta sconcertata e ha chiesto ai due maggiori dettagli sulla situazione che si stava svolgendo davanti ai loro occhi.

Laura Pausini sorpresa in diretta da due fan intenti a fare sesso

Una giornata come tante quella di ieri per Laura Pausini, che non poteva immaginare che i suoi impegni l’avrebbero portata ad un assurdo incontro con due suoi fan.

La cantante ieri ha pensato di approfittare dei social per collegarsi in diretta e parlare della sua ultima fatica, Laura Pausini – Piacere di Conoscerti ma la sorpresa è stata fatta piuttosto all’artista.

Una coppia, che ha chiesto di accedere alla diretta, si è mostrata mentre erano senza vestiti e in camera da letto. A quel punto la Pausini, sorpresa, ha chiesto loro in portoghese: “Ma state facendo l’amore?“. I due, senza imbarazzo hanno confermato e Laura ha così replicato: “No ragazzi, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciu***do, adoro!

“.

Sul più bello inoltre, la donna inquadra la sua dolce metà e la cantante esclama: “Ma è nudo?” mentre i due cercavano di negare ridendo. Una scena che, inutile dirlo, è diventata immediatamente virale sui social.

Laura Pausini – Piacere di Conoscerti, il docufilm sull’amata cantante

Ieri sera, dunque, Laura Pausini si era collegata per parlare del docufilm su di lei e disponibile su Amazon Prime Video dal titolo Laura Pausini – Piacere di Conoscerti.

Un progetto di cui di recente l’artista ha parlato più volte e in cui affronta tutte le tappe più importanti della sua vita.

Diretto da Ivan Cotroneo, il documentario presenta ai fan dell’artista alcuni frammenti molto privati e inediti della sua vita, anche grazie alla partecipazione dei suoi cari (come papà Fabrizio).

Di recente si è tenuta anche la presentazione del progetto e non è mancato il red carpet da favola, con diversi vip che hanno voluto rendere omaggio all’artista. Tra questi Alessandra Amoroso e Raf, tra i suoi colleghi, ma non sono mancati anche attori (come Rocio Munoz Morales e Nicoletta Romanoff) o altri volti noti come Caterina Balivo e Giorgia Surina.