Carmine Buschini protagonista della fiction Il Patriarca con Claudio Amendola: dove e quando vedere la serie

Lo abbiamo conosciuto in Braccialetti Rossi; poi lo abbiamo ritrovato in Cuori e Storia di una famiglia perbene, sembra che il successo di Carmine Buschini non sia destinato a fermarsi. Presto, infatti, potremo rivederlo in azione in una nuova fiction Mediaset con Claudio Amendola che approderà nei palinsesti il prossimo autunno.

Carmine Buschini nella nuova fiction Il Patriarca

I palinsesti di Canale 5 il prossimo autunno ospiteranno molte nuove fiction. Tra di esse vi è anche Il Patriarca, una saga familiare diretta da Claudio Amendola che interpreterà anche il protagonista Nemo Bandera. Quest’ultimo è un carismatico imprenditore che è riuscito ad arricchirsi grazie ad alcuni traffici illegali. Alla soglia dei suoi 60 anni, però, gli viene diagnosticato l’Alzheimer, malattia che lui cerca di nascondere a tutti i costi.

Carmine Buschini sarà Carlo Bandera, uno dei figli del Patriarca, incarnando lo stereotipo perfetto di un ragazzo ricco e troppo viziato dalla madre, che ha sempre avuto una vita facile, ottenendo sempre tutto ciò che voleva. Il rapporto tra padre e figlio, però, non è mai buono, ma, sollecitato dalla moglie, Nemo offrirà un’opportunità a Carlo proponendogli di diventare il suo successore.

Sembra, inoltre, che Claudio Amendola abbia chiamato anche Niccolò Centioni (Rudy ne I Cesaroni) per questa nuova serie.

Il Patriarca: curiosità, riprese e programmazione

La fiction è tratta dalla serie spagnola Vvir sin permiso (Vivere senza permesso). Una piccola curiosità che potrà fare sorridere i fan più accaniti di Carmine Buschini: proprio come è accaduto a quest’ultimo che è stato Leo in Braccialetti Rossi e presto sarà Carlo ne Il Patriarca, il ruolo del figlio di Nemo Bandera nella versione spagnola di questa nuova serie è stato affidato a Alex Monner lo stesso attore che ha interpretato Leo nella versione spagnola di Braccialetti Rossi.

La serie Il Patriarca sarà composta da 12 episodi da 50 minuti ciascuno (ovvero 6 serate Mediaset). Le riprese delle scene riguardano le regioni del Lazio e della Puglia. Potremo vedere questa nuova saga familiare il prossimo autunno in prima serata su Canale 5.

Carmine Buschini, chi è: l’infanzia difficile e l’adozione

Carmine Buschini è nato il 18 aprile 1996 a Longiano (in provincia di Forlì-Cesena), e ha vissuto un’infanzia difficile. Sua madre ha dato alla luce 14 figli, ma i servizi sociali l’hanno giudicata non in grado di occuparsi di loro.

Così, a soli 10 anni, Carmine è stato portato in una casa-famiglia e durante l’adolescenza è stato accolto da una famiglia dell’Emilia Romagna che ha assecondato anche la sue speranze di una carriera nel mondo dello spettacolo.