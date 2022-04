Jeremias Rodriguez riabbraccia Cecilia dopo l’addio all’Isola dei Famosi: la foto insieme alla sorella

Dopo l’addio all’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez è ritornato in Italia e ha ritrovato la sua famiglia. Il ragazzo, archiviato il ritiro dal gioco e le polemiche, ha riabbracciato in particolare la sorella Cecilia, che ha sempre fatto il tifo per lui difendendolo anche dalle critiche. Attraverso un tenero scatto condiviso su Instagram, fratello e sorella hanno documentato il loro atteso abbraccio dopo mesi: la foto.

Jeremias Rodriguez e il supporto di Cecilia durante L’Isola dei Famosi

Jeremias Rodriguez ha concluso tra le polemiche la sua esperienza all’Isola dei Famosi, lasciando anticipatamente l’Honduras.

L’ex naufrago ha deciso di ritirarsi dal gioco, desideroso di ritornare in Italia e riabbracciare la famiglia e la fidanzata. Un addio che arriva dopo numerose polemiche, con il fratello di Belén che è stato duramente criticato dentro e fuori dal reality per i suoi comportamenti.

A supportarlo e difenderlo a distanza, attraverso dediche social, ci ha sempre pensato la sorella Cecilia. La ragazza ha più volte difeso il fratello dalle critiche e, anche dopo il suo ritiro dal reality, si è detta fiera della sua scelta. Su Instagram ha sempre mostrato supporto a Jeremias e al padre Gustavo, definitivamente eliminato nell’ultima puntata.

Jeremias e Cecilia Rodriguez di nuovo insieme: l’intimo abbraccio in una tenera foto

Jeremias Rodriguez ha così fatto rientro in Italia e ha avuto modo di riabbracciare gli affetti più cari. Prima la fidanzata Deborah Togni, che l’ha atteso in aeroporto al suo arrivo documentando su Instagram il loro ricongiungimento dopo settimane lontani.

E, a seguire, un tenero ed intimo abbraccio assieme alla sorella Cecilia, che ha voluto dedicargli parole al miele su Instagram: “SONO FIERA DI TE HERMANO, sei una persona che tutti dovrebbero avere nella sua vita.

TE AMO CON TODO LO QUE SOY“.

A corredo del messaggio, in cui si dice fiera del fratello, un tenero scatto insieme in cui si abbracciano dopo tanto tempo. A dimostrazione del fortissimo legame che unisce i componenti della famiglia Rodriguez, in attesa del ritorno in Italia di papà Gustavo dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi.