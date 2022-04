Jeremias Rodriguez riabbraccia Deborah Togni in aeroporto dopo L’Isola dei Famosi: le prime immagini social

L’avventura di Jeremias Rodriguez a L’Isola dei Famosi è conclusa e il ragazzo è finalmente potuto tornare a casa dalla sua famiglia e dalla sua fidanzata Deborah Togni. Quest’ultima è andata a prenderlo in aeroporto e gli è corsa romanticamente incontro lasciandosi andare ad un tenero abbraccio.

Deborah Togni va in aeroporto per Jeremias Rodriguez: il dolce abbraccio della coppia

Jeremias Rodriguez ha da poco lasciato L’Isola dei Famosi e in queste ore è riuscito finalmente ad atterrare a casa per tornare alla sua vita e, soprattutto, ai suoi affetti. La fidanzata Deborah Togni è ovviamente andata in aeroporto e gli è corsa immediatamente incontro appena lo ha visto.

Un momento davvero intenso per la coppia, che ad oggi sembra essere davvero solida. Successivamente i due hanno approfittato degli stessi social per condividere qualche altro scatto insieme, mentre si mostrano con i cani della sorella Cecilia e del suo fidanzato Ignazio Moser.

Jeremias Rodriguez atterra in Italia: i primi contenuti social con la sorella Cecilia

Ovviamente Jeremias Rodriguez ha cercato subito di riabbracciare anche la famiglia e in queste ore ha infatti condiviso qualche storia su Instagram in compagnia di sua sorella Cecilia e del fidanzato di lei Ignazio Moser.

Dopo la storia su menzionata in cui lui e Deborah Togni si sono mostrati in compagnia dei cani della Rodriguez, l’ex naufrago ha infatti condiviso sui social qualche scatto e video in compagnia della propria famiglia.

Sembra insomma che il ragazzo non vedesse l’ora di lasciarsi alle spalle quest’esperienza e tornare dalla propria famiglia. Chissà se nei prossimi giorni commenterà ulteriormente la sua avvenuta a L’Isola dei Famosi o se preferirà evitare di rilasciare interviste e dichiarazioni.

Jeremias Rodriguez, chi è l’ex naufrago e fratello di Belen Rodriguez

Classe 1988, Jeremias Rodriguez è nato a Buenos Aires ma si è trasferito da qualche anno per seguire la famiglia e stare accanto a sua sorella Belen.

Benché meno noto della showgirl, il ragazzo ha già alle spalle due partecipazioni ai reality show – ne l 2017 entra nella casa del Grande Fratello Vip e due anni più tardi sbarca in Honduras per L’Isola dei Famosi.

Anche in quel caso la sua avventura è durata poco, dal momento che è stato costretto al ritiro per un infortunio.

Quest’anno la sua partecipazione non è certo passata inosservata e fin dall’inizio è entrato in polemica con diversi naufraghi.

Già nei primi giorni infatti ha manifestato una certa antipatia nei confronti di Nicolas Vaporidis, ma ha anche avuto duri confronti con Carmen Di Pietro e Ilona Staller. Poco prima di abbandonare il reality, inoltre, ha avuto una crisi durante la quale si è anche scusato con i suoi compagni d’avventura.

“Volevo chiedere scusa se in qualche momento ho ferito il pubblico italiano o i miei compagni. Però volevo anche spiegare che a me mancava un po’ l’approvazione delle persone” aveva rivelato in diretta. Parole che, di nuovo, il pubblico a casa attende con ansia di approfondire con un’intervista all’ex naufrago.