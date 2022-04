Quanti chili hanno perso i naufraghi dell’Isola dei famosi: lo svelano gli eliminati

Il reality show di Canale 5 è da sempre noto per le dure prove di sopravvivenza alle quali sottopone i suoi “malcapitati”, sempre per scelta, naufraghi. Giorni passati sotto il sole cocente e le intemperie funeste del clima, sfide ai limiti che portano allo stremo delle forze e porzioni razionate di cibo sono i punti saldi de L’Isola dei Famosi che da ormai 16 stagioni conquista il pubblico con questa ricetta. Lo testimoniano di sicuro le silhouette spossate dei naufraghi di ritorno in Italia che per primi testimoniamo la durezza di un programma televisivo ai limiti della sopportazione fisica. Nelle ultime settimane ne hanno parlato ampiamente Roberta Morise e Jeremias Rodriguez, rendendo noto al pubblico quanti chili hanno perso in seguito alla dura esperienza da naufraghi.

Quanti chili hanno perso i vip a L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi è notoriamente il reality più duro della televisione che spinge i Vip oltre ogni limite di sopportazione mentre devono lottare l’uno contro l’altro verso la vittoria finale. La strada impervia verso la vittoria è notoriamente fatta di stenti e prove dure da affrontare che segnano e non poco i concorrenti tanto nell’animo quanto nel fisico.

Quanti chili ha perso Jeremias Rodriguez all’Isola

A dimostrare le difficoltà riscontate in Honduras ci pensano i naufraghi di ritorno che una volta sbarcati in Italia si mostrano notevolmente cambiati.

Uno di questi è di sicuro Jeremias Rodriguez che oltre ad aver abbandonato il gioco perché gli mancava casa e la sua fidanzata Deborah Togni ha mostrato come pochi i segni delle quattro settimane passate in gioco. Il fratello di Belen e Cecila ha infatti reso noto quanti chili ha perso postando una foto sui suoi profili social.

Per l’argentino il reality è infatti costato ben 15 chili.

Quanti chili ha perso Roberta Morise

La perdita di pesa è un tratto comune che ha toccato anche l’esperienza di Roberta Morise, nonostante la naufraga sia stata molto meno tempo rispetto ad altri concorrenti.

La showgirl calabrese ha infatti rivelato a Verissimo davanti a Silvia Toffanin quanti chili ha perso durante questa avventura: per lei sono stati 6: “Ho perso 6 chili. Non si mangia veramente nulla. Si mangia zero, c’è l’invasione dei mosquitos, e la convivenza è la cosa forse più difficile in assoluto più della fame“.