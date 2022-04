Vladimir Luxuria difende Ilona Staller all’Isola dei Famosi e attacca il gruppo: “Dovete dire la verità”

All’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria si scaglia contro Nicolas Vaporidis, e più in generale contro tutto il gruppo, per l’atteggiamento verso la compagna di viaggio Ilona Staller. L’opinionista ritiene infatti che i naufraghi trovino sempre un pretesto per nominarla, quando invece avrebbero semplicemente timore di lei in quanto personaggio forte. “Dovete dire la verità” l’intervento della Luxuria in difesa dell’ex attrice.

Ilona Staller furiosa con Nicolas Vaporidis: “Mi hai offeso come donna”

A L’Isola dei Famosi si torna a parlare del ruolo di Ilona Staller, a volte giudicata dai naufraghi sfaccendata e spesso in difficoltà nella quotidianità di un ambiente naturale così selvaggio.

Molte volte l’ex attrice a luci rosse è stata mandata in nomination per varie motivazioni, come capitato anche nell’ultima puntata. La naufraga si è in particolare risentita per alcune affermazioni di Nicolas Vaporidis, che ha detto come la compagna di viaggio non faccia nulla e non si dia da fare.

Ilary Blasi, nella puntata di questa sera, mette i due naufraghi a confronto, con Cicciolina che si sfoga con l’attore: “Nicolas, sono inca**ata nera con te. Pentiti, hai detto delle bugie, dici delle cose non veritiere.

Tu eri nell’altro gruppo, io ero in quello con Licia, tu non potevi vedere quando andavo con lei a pescare, a mettere la legna nel fuoco. Mi hai calunniato, mi hai fatto male come donna. Mi hai offeso come donna“. L’attore chiede subito scusa, confermando il suo pensiero su di lei ma ammorbidendo i toni: “Ti chiedo scusa, come artista e donna ho una grandissima stima di te. Mi spiace se ti ho offeso. Per quanto riguarda la giocatrice, quello che ho detto in modo brutto, un po’ lo penso: tu avresti potuto fare di più“.

Vladimir Luxuria in difesa di Ilona Staller: il duro attacco al gruppo

Dopo il confronto, dallo studio interviene Vladimir Luxuria che rivolge un duro affondo a Nicolas Vaporidis e più in generale a tutto il gruppo.

L’opinionista è stufa dei pretesti che i naufraghi usano per mandare in nomination Ilona Staller, e si rivolge duramente a loro: “Vorrei dire al caro Nicolas che forse dovrebbe scusarsi per un’altra cosa, ma con il pubblico.

Dovete dire la verità: voi nominate Ilona non perché non fa nulla, ma perché è un personaggio forte, temete che possa arrivare in finale e ogni volta trovate una scusa per nominarla e non dire la verità“.

Nicolas Vaporidis rivela di non averla nominata nel corso dell’ultima puntata, ma Vladimir Luxuria non sente ragioni e riattacca il gruppo, difendendo Ilona: “No, ma le accuse che vengono fatte su Ilona sono sempre dovute al fatto che vi lamentate sempre che Ilona non fa niente, addirittura che sta male e non ce la fa più a stare sull’Isola.

Poi chiediamo ad Ilona, e lei ci dice: ‘No, io voglio rimanere‘. E penso che tra di voi parlate di queste cose“.