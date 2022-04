Lapo Elkann aiuta l’Ucraina: con le donazioni del matrimonio affitta un Boeing e fa fuggire 150 persone

Lapo Elkann ha utilizzato le donazioni del matrimonio alla sua fondazione per affittare un boeing e portare in salvo 150 persone dall’Ucraina al Portogallo.

Lapo Elkann ha aiutato il popolo ucraino affittando un velivolo boeing con le donazioni ricevute durante le nozze con Joana Lemos. Ha salvato, in questo modo, 150 persone oltre a cani e gatti domestici. È lo stesso imprenditore a darne la notizia su Twitter.

Lapo Elkann affitta un boeing e aiuta il popolo ucraino

Qualche mese fa Lapo Elkann e Joana Lemos si sono sposati in Portogallo. I due hanno chiesto ai loro invitati di fare donazioni alla Fondazione Laps – creata nel 2016 a favore dei minori che vede come valori portanti il rispetto reciproco e la solidarietà – e successivamente con il denaro raccolto Lapo Elkann ha affittato un velivolo che ha portato in salvo dall’Ucraina 150 persone e alcuni animali domestici come cani e gatti portando tutti in Portogallo, dove vive attualmente.

Recita, così, infatti un tweet che l’imprenditore ha scritto sul suo profilo ufficiale: “Per il nostro matrimonio Joana e io abbiamo chiesto ai nostri ospiti di fare una donazione a Fondazione Laps. Con la somma raccolta abbiamo deciso di supportare il popolo ucraino con diverse azioni”.

Per il nostro matrimonio Joana e io abbiamo chiesto ai nostri ospiti di fare una donazione a #FondazioneLAPS. Con la somma raccolta abbiamo deciso di supportare il Popolo ucraino con diverse azioni. Oggi abbiamo affittato un Boeing ✈️ pic.twitter.com/6rLn5OHmxy — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 25, 2022

In un secondo tweet Lapo Elkann ha spiegato cos’hanno deciso di fare: “Oggi abbiamo affittato un boeing per portare in Portogallo 150 ucraini, 10 cani e 5 gatti salvandoli così dalla guerra.

Auguro a loro di ritrovare la serenità. Un grande grazie al Sindaco di Cascais per il supporto”.

…per portare in Portogallo 150 ucraini, 10 cani e 5 gatti salvandoli così dalla guerra. Auguro a loro di ritrovare la serenità. Un grande grazie al Sindaco di Cascais per il supporto 🇺🇦🕊🇺🇦💙💛💙💛 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 25, 2022

Lapo Elkann e Joana Lemos: la loro storia d’amore

Stando ad alcune indiscrezioni, Lapo Elkann e Joana Lemos si sarebbero conosciuti ad una cena di beneficienza dove è scattata la scintilla dell’amore. L’ipotesi di un matrimonio tra Lapo Elkann e Joana Lemos era già nell’aria alla fine del 2020, quando grazie al settimanale Chi si è scoperta la loro relazione, che però sarebbe già nata l’anno precedente, 2019. Il matrimonio di Lapo Elkann e Joana Lemos si è celebrato in gran segreto in Portogallo, Paese natale della sposa.