Tina Cipollari lancia la sua sentenza a Riccardo Guarnieri: “Sarà un grande cornuto”, commento 26 aprile

Riccardo Guarnieri, amato protagonista di Uomini e Donne, è tornato nel dating show da poco. Fin da subito, però, il cavaliere ha mostrato una rinnovata intesa con Ida Platano, molto osteggiata da Tina Cipollari.

Anche nella puntata del 26 aprile, Riccardo Guarnieri è stato protagonista di uno scontro con l’opinionista del programma televisivo.

Tina Cipollari ha attaccato Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Nella puntata del 26 aprile di Uomini e Donne chi è stato nuovamente protagonista? Ovviamente Riccardo Guarnieri, che da quando ha rimesso piede nello studio televisivo sembra fare di tutto per essere centrale nelle trame del dating show.

Più passano le puntate più sembra chiaro che, effettivamente, il Cavaliere potrebbe aver volontariamente deciso di far parlare di sé e che tutta la scena con Ida Platano sia effettivamente studiata. Anche Tina Cipollari, infatti, ha cambiato del tutto la sua opinione su Riccardo Guarnieri: “Un uomo così contorto, così complicato… Uno stallone lo trovi ovunque, ma un uomo che ha un’intelligenza è raro trovarlo… Buoni solo a quello ce ne sono milioni… Ma non ti vergogni?… Tutte le cavolate che racconti alle donne?”.

Il Cavaliere non sembrava così male in passato, ma quest’anno si sta facendo proprio una brutta pubblicità.

Tina Cipollari gli ha pronosticato il futuro: “Sarà un grande cornuto… Destinato a essere tradito… Carattere pessimo… Ma smettila Riccardo che fai pena… Sei venuto qui a che fare?”. Il Cavaliere ha risposto a tono all’opinionista: “Credo di essere un grande amatore”. Ma caro Riccardo chi ti prende con questo carattere?

Maria De Filippi difende Soraia Allam contro Luca Salatino

Veramente vogliono continuare a intortarci con il trono di Luca Salatino per puntate e puntate?

Si potrebbe anche chiudere adesso, ne avevamo già abbastanza dello chef quando era corteggiatore, ancora di più quando è diventato tronista, ma, dopo mesi di trono inconcludente e non appassionante, anche basta.

Luca Salatino, nella puntata del 26 aprile del dating show ha avuto perfino il coraggio di prendersela con Soraia Allam, che ha espresso la sua stanchezza, più che comprensibile: “Mi sta scendendo”. Il tronista ha messo il muso, meno male che Maria De Filippi, per una volta, ha deciso di difendere la ragazza dal suo protetto: “Che t’aspetti?… Non fare la vittima… Fai ogni tanto la vittima che non lo sei, in questo caso non lo sei”.