Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati: per quale motivo è finita e chi ha deciso di chiudere

Una notizia decisamente improvvisa quella della rottura tra Anna Tatangelo e Livio Cori, che fino a pochi giorni fa sembravano più innamorati che mai e pronti a costruire un futuro insieme. In queste ore sono anche emersi i primi dettagli sul perché tra i due sarebbe finita e chi avrebbe deciso di mettere la parola fine alla loro relazione.

Anna Tatangelo e Livio Cori si dicono addio: chi dei due ha deciso e perché

Sembrava insomma che la relazione tra Anna Tatangelo e Livio Cori fosse destinata a durare e che i due fossero davvero sereni insieme. Da un momento all’altro però è arrivata la notizia della rottura e gli esperti di gossip hanno iniziato a cercare ogni possibile dettaglio utile che potesse chiarire la situazione.

Dopo attente ricerche, come riportato da Chi Magazine in queste ore, è emerso che i due fossero alle prese con pesanti incomprensioni caratteriali e che alla fine non siano riusciti a trovare un compromesso. A mettere la parola fine a questo capitolo sarebbe stata la Tatangelo – che non a caso ha già ripulito il suo account da tutte le foto con la sua ex dolce metà.

Anna Tatangelo e Livio Cori: come si erano conosciuti i due artisti

La storia tra o e Livio Cori ha catturato l’attenzione degli amanti di cronaca rosa per circa un anno.

Lei usciva dalla relazione con Gigi D’Alessio, con cui ha avuto anche il figlio Andrea, e aveva intenzione di andarci con i piedi di piombo, per cui all’inizio ha anche evitato di esporsi confermando la sua relazione con il rapper napoletano.

Nel giro di poco tempo però le indiscrezioni si sono moltiplicate e alla fine la donna ha scelto di fare il punto della situazione spiegando di aver conosciuto Cori al Festival di Sanremo del 2019 (al quale Livio si era presentato in coppia con Nino D’Angelo).

Successivamente era intervenuta commentando la sua relazione con il collega e spendendo spesso parole al miele nei suoi confronti.

“Livio è una persona che mi fa stare bene, mi ha cambiato. È la luce che ci voleva nella mia vita“ aveva dichiarato non troppo tempo fa in una lunga chiacchierata con il giornalista di Gente. Purtroppo però sembra che le incomprensioni caratteriali abbiano incrinato una situazione che sembrava da favola e che oggi la Tatangelo sia dunque tornata single.