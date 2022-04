LDA saluta i suoi compagni di Amici: “Le vostre storie mi hanno migliorato dandomi una consapevolezza diversa”

Nello scorso daytime abbiamo potuto vedere ancora per l’ultima volta LDA nella casetta di Amici mentre saluta i suoi compagni di avventura. Il giovane cantante, infatti, è stato eliminato nella scorsa puntata del serale perdendo il ballottaggio contro il ballerino Nunzio. Le sue parole per gli altri ragazzi di Amici.

LDA: il bilancio del suo percorso ad Amici

Nell’ultimo daytime di Amici di Maria De Filippi andato in onda, abbiamo visto LDA salutare tutti i suoi compagni rimasti nel talent. Durante un discorso in giardino, il giovane cantante ha fatto un bilancio del suo percorso nella scuola più famosa d’Italia e dei rapporti che ha creato con gli altri allievi.

“Mi dispiace lasciarvi – ha esordito LDA – il lato umano che si crea qui va oltre tutto, voi mi conoscete meglio rispetto ad un migliore amico. Voi mi conoscete quando sono felice, quando sono triste, quando faccio il co*****e e quando sono serio, tutti i momenti”.

Poi ha continuato: “Il lato della musica che fuori non tutti gli amici riescono a capirlo, chi ha la nostra passione del canto e del ballo, un ragazzo che non lo fa non capirà mai quello che noi proviamo, quindi abbiamo anche quel fattore in più per capirci e secondo me è la cosa principale che ci ha legati tutti quanti”.

Infine ha concluso dicendo: “Questa è la cosa più bella di Amici (…) trovare persone che ti capiscono al 100% perché in un modo o nell’altro lo hanno passato anche loro, con tante storie diverse”.

LDA saluta i compagni e ricorda le loro storie

Poco dopo, però, è arrivato davvero il momento degli ultimi saluti. LDA ha ricordato le storie di alcuni dei suoi compagni d’avventura ad Amici sostenendo che ognuno gli abbia insegnato qualcosa. “Pure io nella mia fortuna ho delle storie che mi porto dietro come tutti quanti voi e la cosa incredibile è che ti rimangono impresse.

A me le storie di tutti sono rimaste impresse” ha iniziato a dire il giovane cantante. Poi ha ricordato, una a una, le storie dei ragazzi che erano lì con lui in quel momento.

“Mi ricordo tutti i racconti di Gigi (Luigi, ndr), della gavetta che ha fatto che andava a suonare in giro, tu (Albe, ndr) che andavi a fare il DJ, Alex faceva il cameriere, Michele che a 11 anni se n’è andato da casa, anche Nunzio ho capito quello che ha passato e come è fatto lui”.

Poi ha continuato a dire, forse più per sé stesso che per i suoi compagni che: “Sono tutte storie che mi hanno migliorato e mi hanno fatto conoscere un lato di vita che non conoscevo perché mi sono sempre ritrovato nella mia palla di vetro ad avere tutto.

Sono tutte piccole cose che quando le metti insieme e quando esci di qui, esci con una consapevolezza di vita diversa. Ed è proprio una cosa bella”.

LDA eliminato, esce dalla casetta di Amici

Infine, guardando la casetta di Amici, LDA ha affermato: “Sto andando via da casa, io ora sto realizzando, prima non lo realizzavo. Quando perdi le cose poi capisci veramente il valore”. Una sorta di realizzazione che solo in quel momento si è fatta strada nell’animo del giovane cantante eliminato che però fuori dalla scuola di Amici ha già spiccato il volo.