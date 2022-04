Vittorio Cecchi Gori compie 80 anni: i flirt, il matrimonio con Rita Rusic e l’amore con Valeria Marini

Vittorio Cecchi Gori all’alba dei suoi 80 anni ha ripercorso la sua carriera, con successi che lo hanno portato ad essere uno dei personaggi più importanti del panorama cinematografico di tutto il mondo e a vincere 3 Premi Oscar. Ha parlato anche della sua vita privata, costellata da vari amori, problemi di salute e guai giudiziari. Le sue parole.

Vittorio Cecchi Gori e l’amore per Ornella Muti

Nella lunga intervista che Vittorio Cecchi Gori ha rilasciato a Il Corriere della Sera si legge che i giornali rosa ai tempi lo hanno descritto come “playboy che colleziona attrici”, ma lui risponde che: “Playboy è chi nella vita fa solo quello.

Io lavoravo. E lavorando conoscevo attrici. Maria Grazia (Buccella, ndr) è stato il mio grande amore, finì perché eravamo giovani, ma siamo ancora amici. A Natale 2017, fu lei a portarmi in ospedale con l’infarto”.

È Ornella Muti, però, quella che ha fatto battere più forte il cuore del celebre produttore cinematografico, all’intervista, infatti, ha ancora rivelato che: “Mi piaceva tanto. Mamma disse: ‘ho capito che vuoi sposare un’attrice, sposa lei, è simpatica, è bellina’. Ma ci lasciammo, fu una delusione: avrei voluto che finisse in un’altra maniera”.

Il matrimonio di Vittorio Cecchi Gori con Rita Rusic

Il celebre produttore si è poi sposato con Rita Rusic, attrice con piccole parti all’interno dei suoi film diventata poi produttrice. Il matrimonio ha dato alla luce 2 figli e Vittorio Cecchi Gori ricorda che: “Ero figlio unico, avevo 40 anni, consideri la frase in quel contesto. Io volevo sposarmi. (…) Ho messo su famiglia, abbiamo due figli straordinari, Mario si è laureato in Economia in America, Vittoria ha negozi a Miami. Il matrimonio è durato 20 anni”. La relazione, però, si è conclusa in modo burrascoso. “Quando le persone sono note il gossip è inevitabile e mi dispiace”, afferma oggi il produttore.

Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic, però, nonostante tutto, sono rimasti in buoni rapporti, lui infatti afferma anche che: “Io non porto rancore a nessuno, io e Rita abbiamo un buon rapporto”.

La relazione tra Vittorio Cecchi Gori e Valeria Marini

Forse alcuni ricorderanno anche che Vittorio Cecchi Gori ha avuto anche una relazione con Valeria Marini durata 5 anni. “Fu una bella storia, un po’ faticosa. Veniva a dormire alle sei del mattino perché aveva fatto una serata dall’altra parte dell’emisfero”. Queste le parole con cui quasi al termine dell’intervista il produttore cinematografico ricorda questo suo amore.

Vittorio Cecchi Gori: la sua situazione sentimentale oggi

Oggi per Vittorio Cecchi Gori, l’amore e la vita sentimentale non sono più una priorità. Lui stesso, infatti, rivela che: “Sono solo, ormai. Ho qualche amica. A 80 anni, ho più bisogno di amicizia: non è che mi metto a fare l’imitazione di me stesso“.