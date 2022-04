Don Matteo 13 stasera la prima puntata con Raoul Bova. Anticipazioni della trama e prime immagini di Don Massimo

La svolta tanto attesa è andata in onda settimana scorsa quando il quarto episodio ha mostrato a tutti i fan della serie l’uscita di scena del personaggio interpretato da Terence Hill. Don Matteo ha infatti spento le luci della canonica da lui presieduta da ben 20 anni e si è allontanato su di un auto scortato da degli sconosciuti individui. Al suo posto da giovedì 28 aprile 2022 a partire dalle ore 21:30 circa nel nuovo episodio di Don Matteo 13 ci sarà il nuovo prete di Spoleto interpretato da Raoul Bova che si metterà subito ad indagare come spesso accadeva al suo noto predecessore. Ad accoglierlo ci saranno i personaggi interpretati da Maria Chiara Giannetta, Nino Frassica e Maurizio Lastrico oltre a quelli di Nathalie Guetta, Francesco Scali e Pamela Villoresi che gli faranno scoprire il posto nel quale è arrivato.

Don Matteo 13: il quinto appuntamento di stagione

Quello che andrà in scena giovedì 28 aprile 2022 su Rai1 sarà un episodio storico per la celebre Don Matteo, il primo senza il volto rassicurante ed amato di Terence Hill. L’uscita di scena del suo personaggio è infatti stata mostrata la scorsa puntata ed in quella in onda questa sera a partire dalle ore 21:30 dal titolo di L’amico ritrovato, il pubblico farà la conoscenza del Don Massimo interpretato da Raoul Bova.

Il pubblico vedrà come verrà accolto dai personaggi di Flavio Insinna, di Nino Frassica e da quello dell’amata Maria Chiara Giannetta, tutti pronti a sapere di più su cosa ne sia stato di Don Matteo.

Don Matteo 13: le anticipazioni della quinta puntata

A Spoleto l’assenza di Don Matteo non passa inosservata ed una intera comunità rimane orfana della sua figura di riferimento.

Ma che fine avrà fatto il parroco? Il mistero si infittisce quando tutti lo danno per scomparso per lo più in misteriose circostanze.

La situazione si complica quando Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini scoprono che dietro l’altare a recitare la messa, c’è un altro prete di nome Don Massimo, che per primo si definisce come il nuovo parroco e sostituto proprio Don Matteo.

Cosa sta succedendo a Spoleto e chi è questo nuovo parroco? Nessuno sa spiegarsi l’improvvisa sparizione dell’amato amico. Intanto Marco cerca di risolvere il problema con l’aiuto di Valentina ma nessuno riesce ad abituarsi a questo cambio epocale che porterà alcuni scontri proprio con il nuovo sacerdote.