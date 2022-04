Gianmaria Antinolfi sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: “Ha bisogno di molta tranquillità”

Continua a far discutere l'improvvisa rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Anche l'ex gieffino Gianmaria Antinolfi è intervenuto per commentare la difficile situazione.

Non si placa la polemica attorno alla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, su cui in queste ore sono emersi numerosi retroscena e commenti di ogni tipo. Come ci si poteva immaginare, anche gli ex gieffini – che hanno avuto modo non solo di conoscere entrambi ma anche di veder nascere la coppia nella casa – sono intervenuti per parlare della difficile situazione. In particolare a dire la sua è stato Gianmaria Antinolfi nel corso di una recente intervista.

Sembra, insomma, che la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sia destinata a far parlare di sé ancora per qualche giorno.

Proprio in questi giorni infatti sono usciti diversi pesanti retroscena legati alla famiglia di lui e rivelati proprio dalla gieffina, che ha lamentato il fatto di non essere mai stata presa in simpatia dalla famiglia Bortuzzo.

Una situazione complicata che, come ci si poteva aspettare, ora è un po’ sulla bocca di tutti, compresi alcuni ex gieffini. Nelle ultime ore infatti Gianmaria Antinolfi, durante un’intervista con Chi, ha espresso il suo punto di vista sull’intera situazione – rievocando anche le dinamiche che si erano create nella casa di Cinecittà.

“Conoscendo molto bene Manuel, per quanto possa essere importante l’amore, ha altre priorità in questo momento nella vita – ha spiegato il ragazzo – Non parlo delle Paralimpiadi che sta preparando, ma del fatto che un giorno possa tornare a camminare e per poter fare questo percorso ha bisogno di molta tranquillità”.

E poi ancora: “Ho rivisto un po’ quello che è successo nella casa, che ad un certo punto ha preso le distanze e si è allontanato perché in quel momento mancava di serenità“.

Infine è anche intervenuto proprio sulla complessa faccenda delle “interferenze esterne” alla coppia, proponendo però un altro punto di vista: “Non so se è colpa di Lulù o di persone esterne – prosegue l’ex gieffino – Posso presupporre che per essere arrivato ad una decisione del genere vuol dire che sta attraversando un momento nel quale non è tranquillo“.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: cos’è successo subito dopo la rottura

Subito dopo la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié i fan dell’ormai ex coppia si sono precipitati sui social per cercare qualsiasi indizio su cosa stesse accadendo nelle vite dei rispettivi ex gieffini. Un indizio è infine emerso, ma non ha fatto altro che inasprire la polemica.

L’atleta è stato infatti pizzicato con l’ex fidanzata, Federica Pizzi, dettaglio che ha fatto infuriare alcuni utenti sui social che hanno subito criticato il ragazzo per il suo comportamento. In molti dunque al momento di sono schierati da un lato e dall’altro (come accade sempre in questi casi) ma mentre Lulù è tornata sui social per spiegare meglio alcuni retroscena, per il momento da parte di Manuel vige il silenzio più totale.