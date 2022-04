X Factor sarebbe in “trattative avanzate” un’altra amata vip come giudice dopo Fedez: di chi si tratta

Sembra proprio che anche quest’anno gli autori di X Factor abbiano in mente interessanti novità per il programma. In questi giorni infatti Fedez ha rivelato di essere pronto a tornare come giudice del talent show, ma le sorprese non sono certo finite qui.

Nelle ultime ore si è infatti diffusa un’altra interessante indiscrezione che riguarda di nuovo la squadra dei giudici: un’amatissima vip sarebbe in “trattative avanzate” per sedere al fianco del rapper. Di chi si tratta e cosa si sa al momento.

X Factor, un’amata vip è in trattative per il posto di giudice nel programma

Si torna dunque a parlare di X Factor e della squadra di giudici che in autunno siederà al famoso tavolo per ascoltare gli aspiranti cantanti.

Soltanto qualche giorno fa Fedez ha rivelato ai suoi fan di essere pronto a tornare nel talent show dopo ben quattro anni di assenza dallo show.

Come anticipato, però, le sorprese non sono certo finite e proprio in queste ore sembra che gli autori ne stiano preparando un’altra piuttosto interessante. Giuseppe Candela, tramite Dagospia, ha infatti rivelato che Ambra Angiolini sarebbe in “trattative avanzate” con il programma per sedere al fianco del rapper. Ovviamente si tratta di un’indiscrezione e nessuno dei diretti interessati ha ancora confermato o smentito la notizia.

D’altra parte bisogna tenere a mente che ad oggi ben poche certezze ci sono sul ritorno degli altri giudici – che nell’edizione 2021 erano Mika, Emma Marrone, Manuel Agnelli ed Hell Raton. Ad oggi è infatti noto solamente che l’unica donna della squadra ha confermato di di non voler tornare a sedere nello studio di X Factor, ma sugli altri tre non ci sono ancora conferme di nessun tipo.

Ambra Angiolini, chi è la probabile nuova giudice di X Factor

Senza dubbio Ambra Angiolini è tra le vip più adatte a sedere in cattedra ad X Factor e a dimostrarlo è il suo stesso curriculum.

Nata a Roma nel 1977, di appassiona molto presto al mondo dello spettacolo a soli 15 anni debutta nel programma Bulli e Pupe per poi diventare una delle ragazze di Non è la Rai nel 1992.

In breve tempo esordisce anche nel mondo della musica, pubblicando un album dal titolo T’appartengo e curando anche la conduzione di diversi programmi a tema (come Sanremo Top). Successivamente approccia anche il mondo radiofonico e quello della recitazione, dimostrando dunque di essere un’artista davvero completa.

Dati i suoi molteplici talenti sarebbe senz’altro in grado di far valere la sua presenza nel programma, ma anche di dare un ottimo contributo grazie alla sua esperienza nel mondo musicale.