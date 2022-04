Jeremias Rodriguez potrebbe pagare una penale dopo il ritiro da L’Isola dei Famosi: qual è la presunta cifra

Sono ormai trascorsi circa 10 giorni da quando Jeremias Rodriguez ha scelto spontaneamente di non proseguire il sui percorso a L’Isola dei Famosi. Nonostante dopo il televoto gli sia stata data un’altra possibilità, il ragazzo ha infatti scelto di tornare in Italia a causa di alcuni problemi personali.

La situazione però non può certo dirsi chiusa, dal momento che è probabile che il programma faccia pagare all’ex gieffino una penale per il suo ritiro. Di che cifra si tratta e quali sono le ulteriori condizioni a cui dovrà sottostare Rodriguez.

Jeremias Rodriguez lascia L’isola dei Famosi: potrebbe pagare una penale

Sembra che il ritiro da L’Isola dei Famosi costerà potrebbe costare molto cara a Jeremias Rodriguez, che nel corso della nona puntata ha scelto di rinunciare al reality show per tornare in Italia e riabbracciare la fidanzata Deborah Togni.

Stando a quanto riportato in queste ore da diversi portali, il regolamento del reality show prevede che per l’abbandono spontaneo del programma il concorrente sia costretto a pagare circa 50mila euro.

Una regola che, dunque, dovrebbe essere applicata anche nel caso del fratello di Belen Rodriguez, che inoltre non potrà più presenziare in studio come avviene solitamente dopo l’eliminazione dal survival reality condotto da Ilary Blasi.

Ovviamente però al momento si tratta soltanto di indiscrezioni e non è confermata né la penale né tantomeno la cifra che l’ex naufrago dovrà sborsare.

Perché Jeremias Rodriguez ha abbandonato L’Isola dei Famosi

Nel corso della nona puntata de L’Isola dei Famosi, quando è arrivato il consueto momento del televoto, il pubblico ha dovuto scegliere tra Jeremias Rodriguez e la coppia formata da Roger Balduino ed Estefania Bernal.

Alla fine è stato proprio il fratello di Belen a risultare il meno votato e ha dovuto abbandonare la Palapa per tornare a Playa Sgamada.

Il naufrago ha tuttavia deciso di rifiutare la seconda possibilità che spetta di diritto a tutti i concorrenti eliminati al televoto e ha dunque preferito abbandonare per sempre il reality show. A nulla è servito il tentativo da parte dei presenti in studio (dalla conduttrice Ilary agli opinionisti) di cercare di convincere il ragazzo – che comunque da tempo aveva manifestato insofferenza per il format e aveva già avuto un crollo proprio in diretta.