L’isola dei famosi anticipazioni: il nuovo appuntamento con Ilary Blasi in onda venerdì 29 aprile

Ilary Blasi torna in onda con una nuova puntata de L’isola dei famosi che tiene compagnia al pubblico nella prima serata di venerdì 29 aprile 2022. A partire dalle ore 21:30 circa la trasmissione il pubblico scoprirà cosa ne sarà dei quattro naufraghi in nomination, scoprendo chi di loro abbandonerà la spiaggia principale per andare in quella in bilico chiamata Playa Sgamada. Chi sarà il meno votato tra Guendalina Tavassi, Edoardo Tavassi, Licia Nunez e Marco Cucolo? Lo scopriranno anche gli opinionisti al fianco della conduttrice Vladimir Luxuria e Nicola Savino mentre dall’Honduras coordinerà le operazioni tra prove e nuove nomination l’inviato Alvin.

L’isola dei famosi: il dodicesimo appuntamento

Il reality show va in onda nella prima serata di venerdì 29 aprile 2022 sempre su Canale 5. Ilary Blasi è pronta a mettere nuovamente alla prova i naufraghi rimasti in gioco su Playa Accopiada, con il gruppo di concorrenti che ha salutato l’uscente Ilona Staller in direzione Playa Sgamada. Chi la raggiungerà tra Guendalina Tavassi, Edoardo Tavassi, Licia Nunez e Marco Cucolo e sarà a rischio eliminazione definitiva?

I fan lo scopriranno a partire dalle ore 21:30 nel racconto accompagnato dai commenti pepati di Vladimir Luxuria e Nicola Savino e dall’apporto dell’amato Alvin.

L’isola dei famosi: i possibili nuovi ingressi

Dopo la notizia del prolungamento ufficiale della trasmissione, si rincorrono le voci su chi potrebbe portare linfa nuova e rinverdire le dinamiche sull’isola dell’Honduras.

A tal proposito, ve ne avevamo parlato qualche giorno fa, sembra che i nomi più papabili siano ben tre.

A contendersi l’entrata in gioco in vista della finalissima di giugno 2022 ci sarebbero, secondo quanto riportato da TvBlog, ci sarebbero Fabrizia Santarelli, la nota bona sorte della trasmissione di Paolo Bonolis dal titolo di Avanti un altro, la lanciatissima Maria Laura De Vitis, che sta prendendo parte alla ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, mentre il potrebbe essere quello di Mercedesz Henger, cavallo di ritorno sull’isola.