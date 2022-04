Alessandra Celentano attacca Veronica Peparini, che non ci sta: “Non ti permetto di dire che io non capisco”

Veronica Peparini, solitamente, si tiene fuori dalle polemiche, che nascono tra i professori di Amici. Ma, nella puntata serale del 30 aprile del talent show, la professoressa di danza moderna ha deciso di rispondere alle accuse che Alessandra Celentano lancia, da settimane, contro il suo allievo Dario Schirone.

Il ballerino, ha avuto anche un momento di sconforto nelle ultime settimane per i continui attacchi e guanti di sfida ricevuti.

Veronica Peparini ha risposto in modo molto piccato ad Alessandra Celentano.

La stoccata di Anna Pettinelli a Rudy Zerbi ad Amici

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi sono entrambi insegnanti di canto ad Amici 2021/2022.

I due professori, però, sono i leader di due diverse squadre e, spesso, si sono trovati in contrasto. Anche nella puntata del 30 aprile del talent show, i due insegnanti non se le sono mandate a dire.

Rudy Zerbi, come sempre, ha presentato con molto ironia la collega: “W le giovani… Parlano solo di me e della maestra che non capiscono i giovani“. Anna Pettinelli ha risposto al professore con la stessa verve: “Ti ho restituito un po’ di popolarità“.

Anna Pettinelli ha anche scherzosamente ipotizzato che il professore sia innamorato segretamente di lei: “In fondo in fondo sia un po’ innamorato… Dopo tre anni dichiarati”.

Ma lui ha replicato con arguzia: “Sei troppo giovane per me”.

Veronica Peparini battibecca con Alessandra Celentano ad Amici

Alessandra Celentano ha lanciato un nuovo guanto di sfida tra Dario Schirone e Michele Esposito ad Amici: “Ho deciso di essere più magnanima perché ho capito che è tutto inutile… Non sei in grado di affrontare determinati stili… Inutile sprecare il mio fiato… Difficilmente mollo la presa”.

Veronica Peparini, maestra dell’alunno, ha voluto sottolineare la bravura del suo protetto, per lei qualcosa di cristallino: “Il mondo della danza sa che Dario è un talento”.

Ma Alessandra Celentano ha risposto per le rime alla collega: “Di che mondo della danza stiamo parlando scusami Veronica?… Il mondo della danza di Dario qual è? Cosa ha fatto Dario?“.

Veronica Peparini, allora, si è infervorata contro la collega: “Non ti permetto di dire che io non capisco di danza… Non ci capisco più niente di danza… Sono arrivata a questo punto”.