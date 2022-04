Rudy Zerbi e Alessandra Celentano interpretano degli artisti gitani ad Amici: “Il canto del re dei gipsy”

Anche nella puntata del 30 aprile di Amici è andato in onda un guanto di sfida tra professori. Hanno vinto Rudy Zerbi e Alessandra Celentano con un'esibizione gitana.

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno dato spettacolo nuovamente ad Amici, nella puntata serale del 30 aprile. In ogni episodio, infatti, viene mandata in onda una sfida tra professori e i due maestri, solitamente, si esibiscono in delle performance, davvero coinvolgenti.

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno ballato su di un medley di successi del Festivalbar, contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I due storici professori del talent show, che hanno abituato il pubblico di Amici con esibizioni esilaranti, nei panni di Heidi, Sister Act e Dirty Dancing, non hanno deluso nemmeno nella puntata del 30 aprile.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, infatti, si sono trasformati in artisti gitani.

Il nuovo guanto di sfida tra professori

Nella puntata del 30 aprile di Amici, è stata la coppia formata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro ha lanciare il guanto di sfida tra professori. Il tema scelto dai due insegnanti, portava i telespettatori a una nuova serata del mitico Perla Blu, ricordando anche un’indimenticata trasmissione televisiva di Mediaset: “Il Perla Blu vi invita a una serata… Se pensiamo al Festivalbar ricordiamo i grandi successi musicali che hanno segnato le nostre estati… Celebrare con tutto il pubblico il leggendario Festivalbar“.

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno rivolto un appello ai giudici, nella convinzione che la squadra avversaria potrebbe essere, perfino, favorita dal tema scelto: “Sulla carta potrebbe favorire Rudy… Giudici più di così che dobbiamo fare?”.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: l’esibizione gitana

Ad Amici, nella puntata del 30 aprile, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno vinto nuovamente il guanto di sfida tra professori.

Come i colleghi, anche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si sono esibiti su musiche storiche dell’estate italiana: “Lanciando questa sfida vi siete fatti il più grande degli autogol… Abbiamo l’estate dentro tutto l’anno… Il ghiacciolo e l’infradito… Il perizoma e il bikini”.

In particolare, i due professori hanno dato una sfumatura gitana alla loro esibizione: “Le estati più belle della nostra vita… Il ballo gitano della maestra e il canto del re dei gipsy… Vedete di votare bene perché noi siamo Zerbi e Cele i più estivi della tele”.

Malgrado le critiche di Maria De Filippi: “Aveva due parrucche gli sono cadute tutte e due… Che vergogna”, i due hanno vinto la sfida.