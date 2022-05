È straordinario come chi incontra almeno uno di questi 5 segni zodiacali diventi fortunatissimo

All’interno del mondo dello Zodiaco, oltre agli elementi che differenziano gruppi di segni, esistono anche particolari tratti distintivi di ognuno: appaiono anche sottocategorie di segni che prediligono uno stile di vita più gioviale e dolce rispetto ad altri generi di segni zodiacali. Dal Cancro al Pesci, quali sono gli abitanti dello Zodiaco più teneri e tranquilli, capaci di dare i migliori consigli e dare, più di ogni altro, voce alle proprie emozioni.

I segni più dolci dello Zodiaco: Cancro

In cima alla classifica svetta incontrastato l’emotivo Cancro, che potrebbe benissimo essere il paladino dei sentimentalismi e della dolcezza interiore.

L’elemento che governa questo particolare segno, l’acqua, addolcisce il suo animo, rendendolo anche propenso all’ascolto e all’empatia verso il prossimo. Sempre pronto ad accogliere e mettere a proprio agio le persone, il Cancro non avrà grandi difficoltà a moltiplicare la sua schiera di amici e sostenitori.

I segni più dolci dello Zodiaco: Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario sono dei veri e propri amanti della vita e delle sfide che questa mette loro di fronte, senza avere la costante paura di non essere abbastanza.

Per questo motivo sono anche degli ottimi amici, capaci di stimolare la creatività e aiutare nel momento del bisogno. Non amano i contrasti e cercano sempre di sanare dissapori e contrasti. La loro voglia di insegnare potrebbe farli apparire presuntuosi, ma hanno soltanto voglia di diffondere il loro amore per l’esistenza.

I segni più dolci dello Zodiaco: Toro

Il segno del Toro è il più attaccato all’idea di famiglia e affetti, tanto che difficilmente lo si vedrà separato dalle persone più care che ha intorno. La sua voglia di essere circondato da sostegno e sentimento gli permette di adattarsi abbastanza velocemente a nuovi gruppi, diventando punto di riferimento per consigli e giudizi.

Il benessere materiale è uno dei suoi punti cardine, per questo farebbe di tutto per mantenerlo.

I segni più dolci dello Zodiaco: Capricorno

Per quanto possa sembrare assurdo, gli appartenenti al segno del Capricorno sono dei veri e propri catalizzatori di dolcezza.

La loro dura e forte corazza li rende spesso freddi e distaccati, ma tale comportamento non deve trarre in inganno. La paura di essere feriti li terrorizza ed è per questo che ci mettono del tempo prima di fidarsi di una persona e, di conseguenza, esporre ciò che provano internamente.

I segni più dolci dello Zodiaco: Pesci

In questo elenco non potevano mancare loro: gli appartenenti al segno dei Pesci. La loro capacità di costruire castelli e mondi paralleli, soltanto con l’uso della mente, li rende personalità davvero interessanti e in grado di rendere leggeri ogni tipo di problemi. Non devono assolutamente far finta di essere dolci, ma ci riescono spontaneamente: questo speciale segno zodiacale è uno dei maggiori esponenti della tenerezza.