Soleil Sorge criticata per il suo aspetto fisico dal vivo: la sorprendente replica dell’ex gieffina

Chi ha seguito tutta la sesta edizione del Grande Fratello Vip sa benissimo che Soleil Sorge non solo non è una persona che incassa una critica senza replicare, ma è anche dotata di uno spiccato senso dell’ironia. Per questo non si è scomposta quando un hater l’ha criticata per il suo aspetto fisico e, anzi, ha risposto con il suo modo di fare che l’ha resa celebre nella casa più spiata d’Italia.

Soleil Sorge criticata in pubblico: il video con la sua replica diventa virale

Tra gli ex gieffini più dotati d’ironia c’è senza dubbio Soleil Sorge, che non si è mai lasciata intimorire dalle numerose critiche ricevute nella casa del Grande Fratello Vip (ma anche fuori, dal momento che di recente è stata punzecchiata in diretta da Belen Rodriguez).

Per questo la sua risposta all’hater che l’ha recentemente criticata per il suo aspetto fisico. Un ragazzo l’ha fermata con la scusa di una foto e, subito dopo le ha chiesto se poteva farle una domanda. La ragazza si è prestata senza troppe storie, ma non poteva immaginare ciò che il suo interlocutore stava per dirle.

“Ma perché dal vivo sei così brutta?” ha chiesto il falso fan. Lei però, continuando a guardare lo smartphone che li stava riprendendo rispondendo con assoluta tranquillità: “Eh perché non ho le luci giuste“.

Inutile dire che il video è diventato virale e che la stessa Soleil è tornata sull’argomento con un post su Twitter, in cui ha mostrato ancora una volta di non cedere alle provocazioni.

Soleil Sorge “vittima” di un hater: la reazione dei suoi fan sui social

Mentre, quindi, il video della risposta di Soleil diventava virale, in molti hanno preso le sue difese sui social, criticando l’hater per ciò che ha detto all’ex gieffina. “Ti sei mostrata al Gf in tutta la tua naturalezza. Senza trucco, senza filtri, spesso in tuta/pigiama.

Non hai bisogno di agghindarti” scrive una fan su Twitter, mentre altri sottolineano che oltre la bellezza, la ragazza ha anche “Un’intelligenza che la contraddistingue da tutti“.

Nel frattempo, comunque, anche la Sorge è tornata sull’accaduto con un post su Twitter che recita: “Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto quello che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore..

LOLL try again“.

L’ennesima dimostrazione da parte della ragazza di saper gestire le critiche e, anzi, di saperle usare a suo vantaggio per affermare il suo punto di vista – che punta anche al superamento dell’ossessione per l’estetica.

Nel frattempo, criticata o no (non si può dimenticare che l’influencer è stato uno dei personaggi più divisivi di quest’edizione del GF Vip), la Sorge è pronta ad esordire in tv anche come conduttrice. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un programma di moda che le sarebbe stato affidato dai produttori del rotocalco di moda e design X-Style – anche se al momento non esistono conferme in merito.