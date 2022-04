Soleil Sorge diventa conduttrice: per lei arriva un nuovo programma e sarà incentrato sulla moda

Dopo il GF Vip 6, Solei Sorge si è letteralmente presa la scena e iniziando ad essere un volto sempre più presente nel palinsesto Mediaset. Certo, non è la prima volta che si affaccia al piccolo schermo ma, ora più che mai, sembra determinata a fare il grande salto. Da qualche giorno infatti si stanno facendo strada indiscrezioni che la vedrebbero come prossima conduttrice di un programma tv.

La carriera di Soleil Sorge in tv

Conosciuta come modella e influencer, l’italoamericana Solei Sorge ha un profondo legame con la tv italiana. Dopo aver studiato recitazione a New York presso il The Lee Strasberg Theatre & Film Institute, è tornata in Italia.

Ha partecipato al concorso Miss Italia nel 2014, anno in cui vinse Clarissa Marchese, insieme ad altri futuri volti noti della tv e del web come Sara Affi Fella e Giulia Salemi.

Nel 2016 poi approda per la prima volta a Mediaset in qualità di corteggiatrice di Luca Onestini nel programma Uomini e donne. La loro relazione fu piuttosto chiacchierata e finì mentre l’ex tronista si trovava nella casa del Grande Fratello Vip 2. Nel 2019 partecipa all’Isola dei Famosi e, anche in questo caso, non passa inosservata intraprendendo una relazione con il fratello di Belen, Jeremias Rodriguez.

Prima dell’esperienza al GF Vip, la più significativa sino ad oggi, ha partecipato anche a Pechino Express nel 2020 insieme alla madre Wendy Key. In ogni caso, mai come negli altri programmi, durante la lunga reclusione nella casa di Cinecittà, è emersa per il suo carattere forte, alle volte pungente. Che la si ami o che la si odi, è indubbio che il ruolo di Soleil Sorge sia stato determinante nelle dinamiche tra coinquilini.

Un nuovo programma per Soleil Sorge

Il carisma di Soleil Sorge non lo abbiamo notato solo noi da casa. Subito dopo la fine del reality, oltre alle tradizionali apparizioni nei principali salotti di Canale 5, la modella è stata invitata da Piero Chiambretti come ospite a Tiki Taka.

Inoltre, insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia, è stata scelta da Barbara d’Urso come giudice de La pupa e il secchione show.

Anche in questa occasione si sta dimostrando particolarmente spigliata, capace di rispondere, intrattenere e, perché no, lanciare anche qualche frecciatina. È proprio per questo motivo che negli ultimi giorni si è fatta strada l’indiscrezione secondo la quale Mediaset avrebbe intenzione di far fare un po’ di gavetta all’influencer.

Come? Affidandole la conduzione di un programma.

Secondo le voci riportate da Anticipazionitv.it, i produttori del rotocalco di moda e design X-Style avrebbero contattato Soleil Sorge per affidarle il ruolo di presentatrice. L’approfondimento in 2ª serata di Canale 5 va in onda dal 2012 e, dal 23 marzo 2021, è condotto da Giorgia Venturini. Ora la nuova stagione, in partenza a settembre 2022, potrebbe rappresentare il primo banco di prova di Soleil Sorge nella conduzione di un programma tutto suo.