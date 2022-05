Gabriele Sbattella, che fine ha fatto l’Uomo Gatto di Sarabanda. Ecco cosa fa oggi il campione

Lo abbiamo conosciuto come Uomo Gatto di Sarabanda. In realtà lui si chiama Gabriele Sbattella e il programma musicale ha dato una svolta importante alla sua vita. Cosa fa oggi.

Sicuramente quasi tutti si ricorderanno l’Uomo Gatto, il campione di Sarabanda che ha mantenuto il titolo per ben 79 puntate. In realtà lui si chiama Gabriele Sbattella e il programma musicale condotto da Enrico Papi gli ha dato un’importante opportunità per dare una svolta alla sua vita. Conosciamo meglio come è arrivato ai provini di Sarabanda e cosa fa oggi.

Gabriele Sbattella è l’Uomo Gatto di Sarabanda

Nel 2002, Gabriele Sbattella era in un momento di stasi della sua vita, “avevo avuto proposte lavorative come interprete e traduttore, perché sono laureato in traduzione, da e verso l’inglese, da e verso il tedesco (non sono uno scemo come qualcuno ama definirmi in maniera irrispettosa).

Poi ecco, visite mediche perché avevo dei problemi fisici e poi l’attesa per la chiamata a questo quiz televisivo che guardavo”, racconta lui stesso in un’intervista a Il Corriere della Sera. Quindi, continua: “Per passare una giornata diversa, vedere com’era il mondo della televisione” ha deciso di fare i provini per Sarabanda. Rimanendo campione per ben 79 puntate dal 12 novembre 2002 al 19 febbraio 2003 ed entrando nei cuori della gente.

In seguito, l’Uomo Gatto continua ancora a raccontare: “Volevo arrivare in finale con il campione in carica.

Poi sono diventato campione e ci sono rimasto 79 puntate. Alla fine diventa una sfida con te stesso. Tra i giochi più difficili? Quello in cui bisognava indovinare più titoli possibile di canzoni sentendo poche note in 60 secondi era tremendo”.

Il rapporto con Enrico Papi

Durante l’intervista Gabriele Sbattella parla anche del rapporto instaurato con Enrico Papi: “Non ho il suo numero, quando ci vediamo ci salutiamo.

So che adesso sta facendo un programma su Canale5 che è molto divertente, lo sto guardando. Mi piace, il pubblico è protagonista”, rivela ancora a Il Corriere.

Gabriele Sbattella: cosa fa oggi

Oggi il campione di Sarabanda non è più l’Uomo Gatto, ma è semplicemente Gabriele Sbattella. A distanza di 20 dal suo successo nel programma musicale si occupa ancora di musica, ma: “Faccio il giornalista e non scrivo solo di sport, anche di musica, ho seguito tre Festival di Sanremo. Lavoro per un’agenzia.”