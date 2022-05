Valentina Ferragni in ospedale per i problemi di salute, l’influencer: “Gli esami sono fallati e nulli”

Valentina Ferragni è ancora alle prese con i problemi di salute: la sorella di Chiara, a sua volta influencer e imprenditrice, ha passato la mattinata in ospedale da dove ha aggiornato i suoi fan circa gli esami che deve fare. Dopo il carcinoma e i problemi al seno, Valentina Ferragni è in cura per un’altra malattia.

Valentina Ferragni sotto controllo per l’insulino-resistenza: nuovi esami in ospedale

Mentre la sorella Chiara Ferragni si riprende dalla serata al Met Gala 2022 presenziata con il marito Fedez, in Italia Valentina Ferragni è tornata in ospedale per sottoporsi a nuovi esami per risolvere i suoi problemi di salute.

Da tempo l’imprenditrice e influencer cerca di risolvere le sue questioni, ma in questo caso a mettersi di mezzo è un problema tecnico: “Purtroppo ho scoperto che tutti gli esami che avevo fatto l’anno scorso (in cui mi si “diagnosticava” la insulino-resistenza) sono fallati e praticamente nulli” ha scritto nella sua storia Instagram.

Valentina Ferragni non è voluta entrare nei dettagli della tematica “molto lunga e non molto bella“, ma ai fan ha detto che “dopo un anno rifaccio tutti gli esami da capo e speriamo di non avere nulla“. Poco prima, aveva condiviso una foto con diversi buchi nelle braccia, dovuti alla difficoltà di trovare una vena buona: “Sono visibili, non si sentono e al momento del prelievo spariscono.

Inoltre il sangue non esce bene e dopo un pochino smette addirittura di uscire“.

I problemi di salute di Valentina Ferragni: dall’insulino-resistenza al carcinoma

È passato un anno da quando Valentina Ferragni ha scoperto e annunciato di soffrire di insulino-resistenza, un problema causato da una maggiore insensibilità delle cellule all’ormone dell’insulina e conseguenti problemi relativi all’accumulo di glucosio nel sangue.

Non è però l’unico problema che ha colpito la sorella di Chiara Ferragni nel recente periodo: la stessa giusto ieri ha annunciato tramite social che “sono andata a farmi vedere la cicatrice sulla fronte dopo quasi 6 mesi dall’operazione“, il prodotto di un carcinoma individuato e tolto e i cui segni sono praticamente invisibili.

La Ferragni, inoltre, ha anche rivelato di aver scoperto di avere molti fibromi al seno: condizioni non semplici e da affrontare un passo alla volta, con il supporto dei suoi fan.