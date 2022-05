Manuela Arcuri si sposa: la data e la location del matrimonio da favola con Giovanni di Gianfrancesco

Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfrancesco si sposano questa estate. Lo aveva già annunciato al settimanale Chi lo scorso novembre, circa un mese dopo aver confessato a Verissimo di volersi sposare anche in Italia, dopo il matrimonio segreto a Las Vegas nel 2013. Ora la coppia avrebbe deciso anche data, location e, forse, l’abito, stando ad un’intervista rilasciata dalla Arcuri nuovamente a Chi.

Nozze di Manuela Arcuri: i dettagli

Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfrancesco sarebbero, insomma, prossimi ad un secondo matrimonio. L’annuncio non è nuovo, ma ora la coppia sembrerebbe aver deciso i dettagli, dopo che ne avevano parlato per la prima volta lo scorso ottobre.

In quell’occasione, aveva detto di essere in attesa della proposta, che sarebbe arrivata da lì ad un mese.

Il matrimonio tra Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfrancesco si terrà il 22 luglio, in una location davvero speciale. La coppia ha scelto il Castello Odescalchi, sul Lago di Bracciano, location scelta anche da Tom Cruise per il matrimonio con Katie Holmes. La scelta, confessa lei, e stata fatta perché “ho sempre sognato di vivere in un castello”, ritenendolo “il luogo ideale per coronare un amore, una favola a lieto fine”.

Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfrancesco: la proposta e il figlio Mattia

L’amore tra la Arcuri e di Gianfrancesco dura e resiste, oltre a sembrare più forte di giorno in giorno, coronato 8 anni fa anche dalla nascita del loro primo (e per ora unico) figlio, Mattia.

Mentre nel 2013, un paio di anni dopo che si sono incontrati, avrebbero deciso all’ultimo momento di sposarsi, in segreto, a Las Vegas.

La proposta di matrimonio fatta dall’imprenditore l’ha raccontata la Arcuri stessa, dicendo di essere stata condotta su di una collina, dove un aereo simile a quelli usati durante il GFVip avrebbe sorvolato la coppia con uno striscione che recitava “Manu, vuoi sposarmi?

”.