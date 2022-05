Maurizio Costanzo Show, ospiti e anticipazioni di mercoledì 4 maggio: dalla lite Mughini-Sgarbi agli altri Vip

Maurizio Costanzo Show va in onda su Canale5 nella seconda serata di mercoledì 4 maggio 2022. Scopri i nomi di tutti gli ospiti in arrivo nell'iconico studio.

Il Maurizio Costanzo Show continua a celebrare i suoi 40 gloriosi anni di storia con un nuovo appuntamento in onda come di consueto nella seconda serata di Canale 5 a partire dalle ore 23:50 di mercoledì 4 maggio 2022. Il nuovo appuntamento con la trasmissione ideata e condotta da Maurizio Costanzo proporrà al pubblico l’arrivo di tanti ospiti, tra debutti nello storico salotto a calorosi ritorni, tutti conditi dalle interessanti interviste che sono il marchio di fabbrica del conduttore romano.

Tra i volti della nuova puntata anche Bonolis e Luca Laurenti oltre ai chiacchieratissimi Mughini e Sgarbi che stando alle indiscrezioni si sono resi protagonisti di una furente lite.

Tutto quello che c’è da sapere sul secondo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show.

Maurizio Costanzo Show: la seconda puntata di questa storica edizione

Mercoledì 4 maggio 2022 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Maurizio Costanzo Show, arrivato a festeggiare il quarantesimo anno di messa in onda da quando debuttò nel lontano 1982. Il conduttore torna a scambiare due chiacchierate con tutti gli illustri ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura in generale che lo raggiungeranno sullo storico palco del Teatro Parioli di Roma.

Il pubblico in studio ed anche quello da casa potrà gustarsi la nuova puntata del programma che ha già fatto parlare di se per i rumors scatenati dalla lite tra gli ospiti Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi, protagonista di una zuffa di altri tempi.

Maurizio Costanzo Show: gli ospiti della nuova puntata

Il nuovo appuntamento con lo storico talk show, stando alle anticipazioni riportate da TvBlog.it, sarà ricco di nuovi ospiti tra i quali spiccherà una reunion che farà sognare il pubblico italiano.

Si tratta di Lorella Cuccarini e Marco Columbro, storica coppia al timone di Paperissima.

Faranno due chiacchiere con il conduttore anche Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che saluteranno il loro braccio destro e storico autore Marco Salvati presente in platea ed avranno al fianco svariati volti del loro programma di successo Avanti un altro. Detto sopra dei due litiganti saranno presenti anche Albano Carrisi e alla figlia Jasmine, lo sportivo Alessio Sakara, la cantante Iva Zanicchi e Giuseppe Cruciani.