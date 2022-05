Stefano Tacconi in ospedale per aneurisma cerebrale, resta gravissimo. I medici: “È il periodo più critico”

Le condizioni di Stefano Tacconi, portiere ex Juventus ricoverato per un aneurisma cerebrale, restano molto gravi: per i medici è il periodo più critico e può succedere di tutto.

Nuovo aggiornamento medico sulle condizioni di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus che da giorni lotta per la vita dopo essere stato colpito da un aneurisma cerebrale. Per i medici, non è ancora passato il periodo di pericolo e anzi il 64enne è ancora gravissimo.

Stefano Tacconi è nel “periodo i più critico”: il bollettino medico sul portiere

Le ultime novità su Stefano Tacconi, condivise dal figlio Andrea, avevano fatto bene sperare circa le condizioni e le possibilità di farcela dell’ex calciatore: “Ci sono i primi segnali che sono incoraggianti, papà muove un po’ gli occhi e gli arti, ma serve tempo” aveva detto.

Stamattina, invece, il direttore del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria, Andrea Barbanera ha diffuso un nuovo bollettino medico non altrettanto positivo: “Come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto dal normale andamento di questa patologia – si legge dalla nota diffusa dalla Gazzetta dello Sport – il paziente sta attraversando il periodo più critico“.

Prosegue poi: “La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante. Si tratta infatti della fase più complicata che può evolvere rapidamente sia in senso positivo sia negativo purtroppo“.

Tacconi lotta ancora per la vita e, riferiscono i medici, “I prossimi giorni saranno determinanti“.

Stefano Tacconi colpito da aneurisma cerebrale: cosa è successo al portiere

Sono quasi due settimane che Stefano Tacconi lotta tra la vita e la morte: il 23 aprile è stato ricoverato in ospedale – prima ad Asti poi ad Alessandria – per un malore.

È emerso poi che l’ex portiere della Juventus è stato ricoverato a seguito di “una emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma“. Sin da subito le sue condizioni sono apparse molto serie e si è lavorato per evitare una seconda emorragia potenzialmente fatale.

Al suo fianco, a supportarlo in questo complicato periodo, ci sono i figli del campione: Andrea, Virginia, Vittoria e Alberto.