Ballando con le Stelle, spuntato fuori i primi importanti nomi per il programma di Milly Carlucci: chi sono

Manca ancora molto tempo al ritorno in tv dei programmi più amati dal pubblico. Il palinsesto estivo infatti non è ancora partito, ma arrivano già le prime indiscrezioni sugli show più seguiti del piccolo schermo. Tra questi senza dubbio anche Ballando con le Stelle, che in autunno tornerà con la 17ª edizione. Sul programma condotto da Milly Carlucci sono infatti spuntati i primi rumor, che riguardano ovviamente le star che si cimenteranno nella gara di ballo.

I papabili nomi delle star per Ballando con le Stelle: cosa sappiamo

Da qualche giorni i fan di Ballando con le Stelle hanno avuto la possibilità di leggere le prime indiscrezioni sul programma condotto da Milly Carlucci.

In particolare sono circolati i primi presunti nomi dei vip che potrebbero cimentarsi nelle gare di ballo nello show di Rai1.

Circa 15 giorni fa si è parlato della possibilità che Paola Barale sia tra i concorrenti della prossima edizione (stando almeno a quanto riportato in quelle ore dal noto giornale Vero Tv). La showgirl avrebbe dunque accettato l’invito della Carlucci dopo anni di tira e molla.

Oggi invece si torna a parlare del programma per altri nomi diffusi da alcuni portali che si occupano di gossip e tv.

È nuovamente il sito su menzionato a riportare l’indiscrezione secondo cui in lizza per lo show ci sarebbero Carol Alt (attrice e modella americana), Bianca Guaccero (che potrebbe aver detto addio qualche giorno fa al suo programma Detto Fatto) e Beppe Convertini.

Si parla inoltre di Violante Placido, Emanuel Caserio, Michelangelo Tommaso, Mara Venier e Monica Marangoni. Ovviamente si tratta di indiscrezioni e al momento la conduttrice ha la bocca cucita sui dettagli della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle: cosa sappiamo del cast di giudici e ballerini

Mentre dunque circolano le prime indiscrezioni sui probabili volti che in autunno potrebbero far parte dei concorrenti di Ballando con le Stelle, è tempo di fare un rapido riassunto anche sul corpo di insegnati del programma, soggetto ancora una volta a grandi cambiamenti.

Sembra infatti che Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale non torneranno in veste di insegnanti per via dell’età. Non si può però escludere che i due possano comunque rimanere nel programma con un altro ruolo. Al momento infatti non ci sono conferme nemmeno sulla giuria dello show, per cui non si può escludere alcuna ipotesi.

Grande mistero infine proprio per quanto riguarda il banco dei giurati del programma; non si hanno certezze di alcun tipo sul ritorno di Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto – anche se alcuni di loro sono ormai volti storici del programma.

Seguiranno comunque aggiornamenti, per quanto Milly Carlucci ami molto puntare sull’effetto sorpresa con il proprio pubblico.