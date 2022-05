Lulù Selassié sulla rottura con Manuel Bortuzzo: “Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi”

Sono passati ormai 10 giorni dall’annuncio fatto da Manuel Bortuzzo con il quale rivelava ai fan di aver chiuso la relazione con Lulù Selassié. Un fulmine a ciel sereno per i fan, dal momento che la coppia parlava già di progetti comuni, nonostante già circolassero rumor su qualche piccola difficoltà che la principessa avrebbe avuto con la famiglia del nuotatore. Oggi l’ex gieffina è tornata a parlare della rottura confermando di aver avuto problemi soprattutto con il padre di lui, Franco Bortuzzo.

Lulù Selassié rivela qualche retroscena sul rapporto con Franco Bortuzzo

Le rotture non sono mai semplici e molto spesso le discussioni attorno a cosa non ha funzionato possono andare avanti per diversi giorni.

Senza dubbio accade quando sono due vip a lasciarsi e, in modo particolare, se pochi giorni prima apparivano felici e presi da mille progetti per il futuro.

L’addio tra Lulù e Manuel è infatti ormai al centro dell’attenzione da quasi dieci giorni e in molti son intervenuti per commentare l’accaduto (tra questi anche Katia Ricciarelli ha commentato il loro addio), soprattutto perché continuano ad emergere nuovi dettagli. Questa volta a parlare è l’ex gieffina, che ha approfittato di un’intervista con il settimanale Chi per raccontare alcuni retroscena legati al padre del nuotatore, Franco Bortuzzo.

In particolare la ragazza ha lamentato il fatto che l’uomo abbia cercato fin subito di mettere i bastoni fra le ruote alla coppia: “Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi dal primo istante. Io e Manu invece facevamo il possibile per allontanare le negatività – ha spiegato la principessa – Manuel ha subito grandi pressioni dai familiari. E anche dagli amici che proprio non potevano sopportarmi“.

E poi ancora: “Noi non abbiamo mai avuto privacy. La casa di Manu è separata da quella del padre da una scala a chiocciola, non è che il papà doveva bussare o suonare per entrare, scendeva e basta.

Siamo due ragazzi e per me che sono una donna è pure imbarazzante” ha rivelato la ragazza, affermando anche che i due avrebbero provato a vedersi solo a casa di lei o in albergo ma non avrebbe funzionato.

Manuel Bortuzzo parla della rottura con Lulù: cos’è successo secondo il nuotatore

Una versione dei fatti completamente diversa arriva invece da Manuel Bortuzzo, che durante una chiacchierata con Tv Sorrisi e Canzoni è tornato a parlare della relazione ormai terminata con Lulù Selassié.

Il ragazzo ha però tenuto fuori la famiglia da questo discorso e si è limitato a dire che i due non sono riusciti a trovare un punto d’accordo sul modo di pensare: “La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare. In realtà ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una bella parentesi, non ha saputo trovare riscontro nella vita reale”.

Anche il padre in questi giorni ha sentito di dover spiegare il suo punto di vista, dal momento che il suo nome è sulla bocca di tutti fin dall’annuncio della rottura. Franco Bortuzzo è stato infatti raggiunto dai microfoni di Nuovo Tv, ai quali ha spiegato di non essersi affatto intromesso nella relazione del figlio con la principessa etiope.

“Non sono io la causa dell’addio – ha anticipato – I mondi di questi due ragazzi sono profondamente diversi“ ha poi concluso, rispondendo dunque alle accuse degli ultimi giorni che sia Lulù (in un primo momento in modo velato e poi apertamente) e i fan di lei hanno mosso all’uomo.