Katia Ricciarelli sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: “La rompico***oni aveva indovinato”

Da più di una settimana ormai Manuel Bortuzzo ha reso noto di essersi lasciato con Lulù Selassié, la principessa di origini etiopi conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip. Mentre i fan sono ancora molto presi dalle ultime novità sulla coppia, anche gli altri ex gieffini hanno approfittato dei social o delle interviste per commentare la notizia. Tra questi anche Katia Ricciarelli, che non ha rinunciato a lanciare anche qualche frecciatina all’ex coinquilina.

Circa 10 giorni fa Manuel Bortuzzo ha rivelato ai fan di essersi lasciato con Lulù Selassié, dopo giorni in cui i fan erano a dir poco sospetti sulla loro relazione.

Nelle ultime settimane erano infatti emersi dei dettagli sospetti – come il fatto che il padre e il fratello del nuotatore avessero smesso di seguire la ragazza sui social.

Nonostante però questi indizi è stato comunque un annuncio a dir poco improvviso – soprattutto perché la coppia aveva rilasciato numerose interviste in cui parlava del proprio futuro. Mentre dunque i follower dei due ragazzi continuano a commentare le ultime novità, anche gli ex gieffini dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip hanno approfittato di alcune interviste per commentare la notizia.

Tra questi anche Katia Ricciarelli, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha affermato: “Anche stavolta la rompico***oni aveva indovinato. Ho sempre pensato che la storia di Manuel e Lulù sarebbe finita – ha esordito la soprano – Non sono contro l’amore, anzi! Io credo all’amore e lo sostengo, quando è sincero. Lulù la vedevo effimera. Manuel è un bellissimo ragazzo, giovane, intelligente, colto, evidentemente si è lasciato prendere da questa ragazza“.

E poi ancora: “Forse erano coinvolti dal fatto che tutti parlassero di loro due: erano la coppia che suscitava interesse e lei passava per la crocerossina innamorata“.

Una situazione, dunque, prevedibile a suo avviso e frutto di anche di una certa influenza da parte della televisione.

La Ricciarelli comunque non è stata l’unica ad aver commentato la news, dal momento che nei giorni precedenti sono intervenuti sia Alex Belli – che ha rivelato qualche retroscena sulla rottura – e Gianmaria Antinolfi, che invece si è limitato solo ad analizzare la situazione.

Manuel Bortuzzo torna sulla rottura con Lulù: ecco cos’è successo con la principessa

Nel frattempo anche Manuel Bortuzzo è tornato sull’argomento, soprattutto perché negli ultimi giorni è stato pizzicato in compagnia della sua ex Federica e per questo pesantemente criticato.

Il ragazzo ha approfittato di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni per fare chiarezza sulla rottura.

“La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare. In realtà ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una bella parentesi, non ha saputo trovare riscontro nella vita reale” ha spiegato il nuotatore, confermando un po’ quanto detto nei giorni precedenti.

Anche il padre, Franco Bortuzzo, si è dovuto difendere dalle critiche di recente. Dopo alcuni velati riferimenti di Lulù infatti, alcuni fan della ragazza hanno visto nell’uomo il motivo della rottura tra i due e, per questo, è dovuto intervenire a Nuovo Tv: “Non sono io la causa dell’addio – ha spiegato – I mondi di questi due ragazzi sono profondamente diversi“.