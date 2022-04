Alex Belli svela i retroscena della rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: “Erano da me in studio”

Pochi giorni dopo l’annunciata rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip 6, un altro celebre volto della Casa ha detto la sua sulla fine della loro burrascosa relazione: Alex Belli ha svelato alcuni retroscena ospite a Pomeriggio Cinque.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: perché si sono lasciati secondo Alex Belli

Per i primi mesi di GF Vip, la storia tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo ha dominato le scene: la passione tra i due ha tenuto banco fin quando non sono nati primi dissapori ed è tornata a riaffacciarsi poco prima dell’uscita dalla Casa della principessa Selassié.

La coppia aveva annunciato di voler continuare anche fuori dal reality la loro storia, ma è bastato un mese per sancirne la fine. Dopo l’annuncio di Manuel e la conferma di Lulù, spunta ora un retroscena e a offrirlo è Alex Belli, altro grande protagonista dell’edizione.

Ospite a Pomeriggio Cinque, ha rivelato: “Quando si sono lasciati erano da me, ho scattato foto alle tre sorelle da me in studio. C’erano dei problemi che venivano da lontano“. Quindi, ha anche aggiunto: “Ho sentito il papà Franco. Il Grande Fratello è bello perché è una bolla, una realtà surreale. La prova del nove è fuori.

Poi se funziona bene se non funziona amen“.

"Il Grande Fratello è una bolla, la prova del nove è la vita vera" Alex Belli sulla rottura tra Manuel e Lulù #Pomeriggio5 pic.twitter.com/uOsB2nigmF — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 28, 2022

Lulù Selassié conferma la rottura con Manuel e accusa altre persone

Le parole di Alex Belli confermano quanto emerso nei giorni scorsi. Il primo a parlarne è stato Manuel Bortuzzo, scrivendo: “In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori“. A stretto giro, è arrivata la conferma di Lulù: “Ci tenevo a dire a tutti che purtroppo questa notizia è vera.

Mi dispiace, ovviamente, non era questo il programma della nostra relazione.

Però purtroppo non è né colpa mia né colpa di Manu: è colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione“.

Possibile che c’entri il padre di Manuel, Franco? Non è sfuggito che l’uomo ha messo un like ad un post che sosteneva come Lulù avesse avvicinato Manuel solo per ottenere visibilità all’interno della Casa del Grande Fratello. Lei, d’altro canto, non si è fatta problemi a sparare a zero sul padre: “Da quando ero all’interno della casa il padre di lui, e tutto il contesto attorno, non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate“.

Le trame del GF Vip continuano anche a riflettori spenti.