Si preannuncia un fine settimana davvero sfortunato per un segno zodiacale: cosa dice l’oroscopo per il weekend

Il weekend è ormai alle porte e anche le stelle stanno descrivendo l’andamento delle giornate e, in questo caso, di sabato 7 e domenica 8 maggio. In particolare c’è uno dei segni che non sarà esattamente il preferito dall’Oroscopo, tanto che potrebbe essere considerato il segno più sfortunato di tutto il fine settimana corrente. Per i curiosi, ecco descritto il famoso segno, vittima degli eventi di queste due giornate.

Il segno più sfortunato del weekend: Vergine

I nati sotto il segno della Vergine saranno completamente sormontati di stress e stanchezza cronica, causate soprattutto dalla loro mania per l’impegno e la perfezione.

Nell’ultimo periodo vi siete caricati numerose responsabilità sulle spalle, senza concedervi un respiro. La vostra mente e il vostro fisico iniziano a risentire di questi particolari e frenetici ritmi, tanto da cercare di avvisarvi in qualche modo. Avete bisogno di prendervi cura di voi stessi, mettendo da parte il dovere, per perseguire sulla retta via del piacere.

Durante il fine settimana potrete percepire qualche acciacco e il nervosismo accumulato in questi giorni vi renderà alquanto scostanti e insofferenti verso tutto e tutti, senza distinzione.

Lo stakanovista che è in voi dovrà cedere il passo al tranquillo e pacifico individuo, capace di ascoltare il proprio benessere e curarsi della propria salute mentale. Lo stress, le ansie e le tensioni non fanno altro che tormentarvi e, anche durante sabato e domenica, non sarete in grado di staccare completamente la mente dagli impegni.

Previsioni per il segno della Vergine per la prossima settimana: come andrà a finire?

Nonostante qualche disturbo fisico, dalla prossima settimana tornerete a sorridere e a lasciarvi andare a passatempi e hobby, ormai dimenticati.

Saprete farvi valere anche in campo lavorativo, sottolineando il vostro costante impegno e la vostra grande costanza. Anche le persone intorno a voi cominceranno a guardarvi con occhi diversi, meno ostili e più collaborativi. L’amore sarà incerto e, una persona particolarmente vicina, potrebbe tentennare e rallentare il processo di conoscenza.