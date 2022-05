Edoardo Tavassi: “Roger e Beatriz sono d’accordo”. Il triangolo amoroso fa spettegolare i naufraghi all’Isola

Beatriz Marino è approdata all’Isola dei Famosi per chiarire con Roger Balduino. I giorni passano, ma la situazione non è ancora chiara. I naufragi spettegolano su di loro.

Sono ormai alcuni giorni che Beatriz Marino è approdata all’Isola dei Famosi per cercare di chiarire la situazione e i sentimenti con il suo ex fidanzato Roger Balduino. Gli altri naufraghi sono molto interessati alla loro storia d’amore al triangolo amoroso che si è venuto a creare con Estefania Bernal. Specialmente Guendalina ed Edoardo Tavassi, infatti, spettegolano su di loro.

Guendalina ed Edoardo Tavassi parlano di Roger, Beatriz ed Estefania

I fratelli Tavassi sono quelli più interessati a vederci chiaro nel rapporto tra Roger, Beatriz ed Estefania. Guendalina ha criticato duramente il comportamento del modello brasiliano:”È una mancanza di rispetto verso Estefania che se n’è andata (ha dovuto cambiare spiaggia, ndr).

Almeno fai vedere un minimo di dispiacere. Non è rispettoso. Se io andassi di là e il mio fidanzato qua facesse quello che sta facendo lui con la sua ex, sai i calci che gli darei?”.

Suo fratello Edoardo Tavassi ha spiegato, invece, la sua teoria. Secondo lui Roger e Beatriz avrebbero architettato tutto nei minimi dettagli ancora prima che lui partisse per l’Honduras.

“Senti la mia teoria – ha spiegato infatti – Roger viene sull’Isola e si mette d’accordo prima con l’ex.

Le dice: ‘Io vado a fare l’Isola e vado da single. A un certo punto ci sarà qualche ragazza che mi piace. Benissimo, faccio la storia. Tu fai quella che le dà fastidio, perché io ti avevo detto che una volta tornato saremmo stati insieme’. Poi lui fa la storia con Estefania e a lei, visto che fa l’arrabbiata in studio, le propongono di venire qua per vedere cosa succede tra lei e Roger.

Lei voleva farsi vedere, lui le vuole bene e la vuole aiutare, perché no?“. Queste le sue parole.

Confronto tra Beatriz Marino e Roger Balduino

In questi giorni insieme sull’Isola Roger e Beatriz stanno avendo modo di confrontarsi per chiarire, anche se questo risultato non è ancora stato raggiunto.

Beatriz ha chiesto all’ex fidanzato se lui fosse triste che Estefania fosse partita. Roger ha risposto: “Sì mi dispiace che lei sia partita. Che poi non è che ci si innamora di una persona così in 3 settimane, 1 mese”. Beatriz però non ha mollato e ha concluso dicendo: “Mi hai fatto in******e anche perché hai parlato della nostra storia senza rispetto”.