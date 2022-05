L’Isola dei famosi cambia nuovamente programmazione: ecco quando andrà in onda la prossima settimana

L’Isola dei famosi cambia programmazione e fa saltare il suo doppio appuntamento settimanale. Scopri quando andrà in onda il programma la prossima settimana.

Mentre Ilary Blasi è concentrata sul nuovo appuntamento del reality in onda questa sera su Canale5, i vertici di Mediaset hanno pensato di cambiare nuovamente la programmazione de L’Isola dei famosi. Non è la prima volta che il seguitissimo reality show cambia la sua collocazione ma se la scorsa volta si trattava solo di una inversione con il Big Show di Enrico Papi, questa volta si tratta di un vero e proprio dimezzamento degli appuntamento. Il programma che mette a dura prova le vite nei famosi naufraghi aveva abituato i suoi tanti fan al doppio appuntamento settimanale che da settimana prossima invece non popolerà il palinsesto di Canale5.

Ecco quando andrà in onda L’isola dei famosi la prossima settimana.

L’isola dei famosi da settimana prossima in onda solo una volta

La prossima settimana ci sarà un nuovo cambio di programmazione per il reality show condotto con successo dalla spumeggiante Ilary Blasi. La trasmissione nel corso di questa rinnovata edizione sembra aver riacquisito i fasti del passato grazie alla presenza di un cast accattivante e di opinionisti sempre sul pezzo e ben amalgamati tra loro come Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Gli ascolti infatti stanno andando alla grande ed il doppio appuntamento ha saputo dare le soddisfazioni tanto sperate dai vertici Mediaset nonostante il cambio giorno dal giovedì al venerdì di qualche settimana fa.

Ora però proprio il secondo appuntamento settimanale è destinato a sparire.

Spulciando nella guida Mediaset che indica la programmazione di Canale5 e di tutte le altre reti del gruppo, balza subito all’occhio come il reality vada in onda solo lunedì 9 maggio 2022.

La decisione cancella così il doppio appuntamento con la trasmissione e quindi con le vicende di tutti i naufraghi che presto aumenteranno.

L’isola dei famosi: i possibili nuovi ingressi della puntata di oggi

Restando in tema di nuovi naufraghi vi consigliamo di leggere le indiscrezioni sull’entrata in gioco di Maria Laura De Vitis e sugli altri nomi forti di Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli, tutte e tre nuove possibili concorrenti a partire da oggi.