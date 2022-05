Livio Cori sulla rottura con Anna Tatangelo, lo sfogo social: “Tutto quello che leggete in giro è falso”

Sono passate ormai diverse settimane da quando Anna Tatangelo e Livio Cori hanno messo la parola fine alla loro relazione. Come spesso accade in questi casi, sono molte le notizie rilasciate dai vari portali che si occupano di gossip, ma sembra che non tutte corrispondano alla realtà. Di recente infatti sarebbe emersa un’intervista del rapper che non solo ha fatto discutere, ma che lo stesso artista ha spiegato non essere vera.

Livio Cori fa chiarezza su alcune recenti interviste: le sue parole sui social

Qualche settimana fa Anna Tatangelo e Livio Cori hanno messo fine alla propria relazione, sorprendendo i fan che fino a pochissimi giorni prima avevano letto notizie più che positive sul loro conto.

Successivamente hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni sulla coppia e qualche presunta intervista rilasciata dal rapper napoletano.

Sembra però che non tutto ciò che è stato scritto corrisponda esattamente alla realtà. Qualche giorno fa infatti un noto portale avrebbe rivelato che il motivo della rottura sarebbe stato a causa del pesante cognome di lei.

Alla fine il cantante è dovuto intervenire sui social per spiegare di non ave mai rilasciato un’intervista del genere e che si tratta di una fake news alla quale non bisogna assolutamente credere.

“Ci tenevo a dirvi una cosa al volo. Io non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione. Quindi tutto quello che leggete in giro, virgolettato come se lo avessi detto io, è falso – spiega Livio Cori in una storia Instagram – Non ci pensate proprio, pensate ad altro e non vi applicate su queste cose. Tutte le cose che io vi devo dire e che voglio dire, le dico qua su Instagram. È l’unica fonte reale che avete”.

Anna Tatangelo e Livio Cori: cosa sappiamo della loro rottura

In queste settimane, dunque, sono circolati moltissimi rumor sulla rottura tra Anna Tatangelo e Livio Cori, soprattutto per quanto riguarda i motivi del loro allontanamento.

Al momento nessuno dei due ha rilasciato alcuna dichiarazione – se si esclude quella del rapper, in cui tuttavia si è limitato solo a smentire alcune indiscrezioni.

Ciò che però ad oggi non è stato ancora negato da nessuno dei due (o, dunque, bollato come fake news) è un altro rumor che riguarda sempre i motivi per cui i due avrebbero chiuso. Stando a quanto rivelato da Chi Magazine, il problema risiederebbe piuttosto in una serie di incomprensioni caratteriali su cui i due non sarebbero riusciti a trovare un compromesso.

Si vocifera inoltre che sia stata la Tatangelo a lasciare la sua ormai ex dolce metà ma, di nuovo, non esistono conferme di alcun tipo.