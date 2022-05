Victoria Cabello è in finale a Pechino Express: “Non mi ricordavo più di me”. La rivincita dopo la malattia

Victoria Cabello dopo essere stata vari anni lontana dalla tv a causa di gravi motivi di salute è tornata sugli schermi partecipando all’avventura di Pechino Express. Il suo è stato un ritorno in grande stile, Victoria Cabello infatti è la prima finalista della gara che porta i vip ad esplorare l’Asia dotati solo di uno zaino. Il suo discorso a fine puntata, in cui ha ricordato proprio il suo periodo buio dovuto alla malattia che l’ha colpita, ha commosso tutti.

Victoria Cabello, finalista a Pechino Express

Victoria Cabello, dopo vari anni lontana dalla televisione a causa di una grave malattia, è tornata alla ribalta partecipando a Pechino Express, dove con il suo compagno di avventura Paride Vitale ha formato la coppia de I Pazzeschi.

I due si sono aggiudicati persino un posto nella finale. Il discorso di Victoria Cabello a Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio alla fine della scorsa puntata ha commosso tutti: “Non mi ricordavo più di me, non ricordavo più di avere questa forza, di avere delle capacità, di avere coraggio. C’è stato un momento buio in cui mi sono dimenticata di me, essere qui è ricordarmi che ci sono, che c’è una nuova me, che ho scoperto anche grazie a questo viaggio, che mi ha fatto recuperare in pochissimo tempo un periodo buio”.

Alle telecamere di Pechino Express, una Victoria Cabello visibilmente commossa, in seguito, ha aggiunto: “Sono stati 4 anni in cui è stata tosta.

Questa è stata un’occasione importante”.

Il motivo della lontananza dalla tv di Victoria Cabello

Victoria Cabello è stata costretta ad abbandonare la televisione per 4 anni a causa di una grave malattia. Durante un viaggio all’estero, tramite il morso di una zecca infetta, ha, infatti, contratto la malattia di Lyme. Questa malattia può causare alterazioni neurologiche, cardiache o articolari e ha reso Victoria Cabello semi paralizzata per vario tempo, causandole persino problemi di memoria, come ha raccontato lei stessa durante un’intervista a Il Corriere della Sera.