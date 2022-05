Estefania Bernal chiede spiegazioni a Roger Balduino e Beatriz Marino, Nicola Savino commenta: “Parac**o”

Roger Balduino è uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. I sentimenti e le vicende amorose del modello sono al centro delle discussioni dell’adventure show, visto che, fin da subito, è scoccata la scintilla con Estefania Bernal.

Tra i due concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 è scattato il primo bacio ed è nata una storia d’amore. Una minaccia per la coppia, però, si è fatta viva direttamente dall’Italia. Beatriz Marino, infatti, ex fidanzata del modello, è intervenuta più volte contro Roger Balduino, per poi decidere di partire per l’Honduras.

Nella puntata del 6 maggio dell’Isola dei Famosi 2022, i tre naufraghi si sono confrontati, per la prima volta, faccia a faccia.

Roger Balduino ha scelto Estefania Bernal.

I dubbi di Estefania Bernal su Roger Balduino

Roger Balduino ed Estefania Bernal sono protagonisti di una storia d’amore all’Isola dei Famosi 2022. Da alcune puntate, però, l’idillio è messo in pericolo dalle insinuazioni di Beatriz Marino, ex fidanzata del modello. La ragazza ha più volte ribadito che Roger Balduino le avesse fatto delle promesse prima di partire per il reality show. Beatriz Marino è anche sbarcata sull’Isola dei Famosi 2022 per chiarire con Roger Balduino e, il confronto, è arrivato nella puntata del 6 maggio.

Estefania Bernal, lontana dalla coppia in settimana, ha chiesto delucidazioni sulla loro settimana: “Curiosa di sapere“. La modella ha ribadito, però, di non provare amore, ancora, per il naufrago: “Chi si innamora in un mese? Nessuno… Troppo presto… Ogni giorno mi piace di più… Molto presa“.

Roger Balduino chiude con Beatriz Marino all’Isola dei Famosi

Roger Balduino si è confrontato con la sua attuale fiamma Estefania Bernal e con la sua ex Beatriz Marino nel corso della puntata del 6 maggio dell’Isola dei Famosi. Il modello ha chiuso nuovamente la storia con la sua ex: “Abbiamo deciso di provare un’amicizia… Ci siamo chiariti… La nostra storia è stata bellissima… Voglio la sua amicizia… Lei conosce la mia famiglia più di me… Non è amore dei fidanzati“.

Su Estefania Bernal ha aggiunto: “La voglio conoscere fuori di qua… Mi piace e mi fa piacere stare insieme“.

Anche Beatriz Marino ha concordato con la versione del modello: “Non pensava quando parlava. Mi ha chiesto scusa“. Vladimir Luxuria, però, non ha apprezzato le parole del naufrago, che ha ammesso di non amare la concorrente del reality show: “Anche se non è innamorato di te le dice che è innamorato di te… Se vuole mettere il cuore in pace alla sua ex… Vuole bene a tutte e due… Manco a te ti ama… Certi uomini che non prendono decisioni e vogliono fare pure le vittime“.

Anche Nicola Savino ha detto la sua in modo molto diretto: “Parac**o“.