Manuel Bortuzzo a Verissimo rivela cosa è successo davvero con Lulù: “Se la gente sapesse”. Perché è finita

Manuel Bortuzzo è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5: Verissimo. Il nuotatore ed ex gieffino ha di nuovo affrontato il tema Lulù e la relazione naufragata drammaticamente pochi giorni fa. A partire dalla rottura sono state tante le voci che si sono susseguite sui social, alcune riferite dalla stessa Princess che non ha mancato di puntare il dito contro la famiglia di lui, identificandola come causa della fine della loro storia.

Manuel Bortuzzo, amareggiato, si è lasciato andare ad una durissima confessione riguardante proprio la sua storia con Lulù.

Manuel Bortuzzo rivela cosa è successo con Lulù

“Sembravate innamorati.

Si è dimostrata diversa da come l’avevi conosciuta?” così Silvia Toffanin ha preso il discorso Lulù con Manuel Bortuzzo e lui, senza scomporsi ha risposto raccontando per filo e per segno cosa sia successo.

“È stato tutto vero, ero innamorato e non mi pento. Ho preso però una grande delusione. Fuori era tutt’altra persona dalla Casa (del Grande Fratello Vip n.d.r.). A parte lo stile di vita, avevamo promesso di venirci incontro ma non è avvenuto”, ha detto il nuotatore.

Manuel Bortuzzo ha detto di aver fatto di tutto per far si che le cose funzionassero, ma senza riuscirci.

“La vera delusione” secondo Manuel Bortuzzo

“Io mi sono messo a disposizione al cento per cento, lei zero. Mi ha stupìto. Non c’era rispetto di nulla” ha detto ancora Manuel in riferimento alla sua storia con Lulù. “Ho messo da parte amici e famiglia per dedicarmi a lei e i suoi problemi. Ma la serenità e tranquillità sua non arrivava ed ho dovuto andare avanti per me. La vera delusione è stato aver immaginato tante le cose belle che non si sono concluse”.

L’ex gieffino ha anche risposto alle dichiarazioni che Lulù ha rilasciato nei confronti della famiglia e degli amici di lui: “I miei genitori mi hanno sempre lasciato libero di scegliere quello che volevo.

Lasciarla è stata una mia decisione. I miei amici non li ha mai conosciuti. A loro interessa solo vedere che io stia bene con la mia donna. Nessuno mi ha mai fatto il lavaggio del cervello”.

Il racconto prosegue: “Ad un certo punto ho deciso di andare via una settimana da Roma con un mio amico perché dovevo allontanarmi, lei non mi ascoltava. Nessuno si è lamentato del tatuaggio con il numero 22 che ho fatto per lei. Ti pare che gli amici non avrebbero detto qualcosa se erano contrari a noi?

(…) Mio padre è andato a mangiare al bar da solo per 10 giorni per lasciarci soli. Solo una volta per sbaglio è entrato in camera da letto ma perché aveva visto la porta aperta (…) Se la gente sapesse la verità nessuno parlerebbe più”.