Rudy Zerbi e Alessandra Celentano aprono la semifinale con dei doni, Maria De Filippi punzecchia Stash

La lunga edizione di Amici del 2022 è giunta alle ultime due puntate. A disputarsi un posto nella finale del talent show, sono Luigi, Albe, Sissi e Alex per il canto e Dario, Michele e Serena per la danza. La semi-finale del talent show, però, si è aperta con un momento divertente.

I professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, infatti, hanno deciso di fare dei doni ai loro colleghi. Ma, anche Maria De Filippi ha deciso di punzecchiare un giurato. Si tratta di Stash.

I regali di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ad Amici

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, per il secondo anno, sono stati accoppiati per fare da tutor a una squadra di talenti, come Luigi, Michele, LDA e tanti altri.

I due professori, però, sono stati anche protagonisti di numerosi siparietti divertenti, soprattutto nei momenti dedicati alla sfida tra insegnanti. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno interpretato Sister Act, Heidi e, perfino, degli artisti gitani.

Nella puntata del 7 maggio del talent show, i due simpatici professori hanno deciso di fare dei doni ai loro colleghi: “Zerbi e la Celentano hanno portato dei regali agli altri professori”. I regali erano, naturalmente, ironici.

Per Lorella Cuccarini è arrivata una Bilancia della Legge: “La regina della giustizia”, mentre per Anna Pettinelli una foto di Rudy Zerbi: “Petti si spara le pose…Tutte le notti fai una preghierina”.

Alessandra Celentano, invece, ha donato una maglietta con scritto: “Il mondo della danza sa” a Veronica Peparini. Per Raimondo Todaro, invece, la professoressa ha pensato a un libro: “La storia della danza, Maria, perché io non capisco niente”.

Maria De Filippi fa notare le particolari scarpe di Stash ad Amici

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno animato l’inizio della penultima puntata di Amici. Ma anche Maria De Filippi ha fatto sorridere il pubblico in studio e da casa.

La conduttrice televisiva ha fatto una particolare domanda a Stash sulle sue scarpe: “Sono le stesse dell’altra volta?”. Stefano De Martino ha subito svelato che il cantante stava indossando le stesse scarpe della scorsa puntata, che avevano una punta cromata, ma, la stessa era stata nascosta con del nastro adesivo: “Niente di male a mettere due volte le stesse scarpe”.

Stash ha spiegato la sua strana azione: “Perché sprecare i soldi delle scarpe”.