Amici di Maria De Filippi, chi sono i finalisti del talent: nomi e data della finale

Ormai ci siamo quasi, presto Amici di Maria De Filippi avrà il suo atteso vincitore dopo una gara lunga quasi nove mesi. La trasmissione della regina della televisione ha infatti svelato i finalisti che si contenderanno il titolo nella mani di Giulia Stabile, amatissima vincitrice della passata edizione con un futuro roseo davanti che spera che lo stesso possa accadere per chi le succederà. La semifinale del programma è stata come sempre un grande spettacolo che ha rivelato anche inaspettate sorprese come il numero di finalisti ammessi all’atto conclusivo che si pensavano dover essere cinque ma in realtà saranno sei.

Ecco chi si sfiderà nell’appassionante finale di Amici di domenica 15 maggio 2022.

I finalisti di Amici: il vincitore sarà un dei sei talenti in finale

Il programma di Maria De Filippi è arrivato al momento clou di tutta la sua annata scolastica. Domenica 15 maggio 2022 in diretta su Canale 5 andrà infatti in onda la finalissima del talent più longevo della nostra televisione che svelerà il vincitore assoluto della sua lunga cavalcata.

La semifinale del programma andata in onda ieri sera ha infatti svelato i nomi dei concorrenti meritevoli della finale con un colpo di teatro che la sola regina della televisione sarebbe riuscita a dare ai suoi fan.

Quelli che dovevano essere solo cinque finalisti si sono infatti “trasformati” in ben sei, con un cambio alle regole in corsa per via di un singolare pari merito tra gli ultimi due in grado di entrare in finale.

Via via l’appuntamento del serale ha consegnato ai fan i nomi dei finalisti con la cantante Sissi prima ad accedere alla finale, seguita dal ballerino Michele e dall’altro cantante Luigi. I restanti quattro talenti sono rientrati in casetta in attesa del responso che la De Filippi avrebbe consegnato loro direttamente in studio.

Alex diventa così il quarto finalista mentre Dario non riesco a staccare il biglietto.

Tocca così agli innamorati Albe e Serena contendersi l’ultimo posto ma quando il cavaliere sembrava pronto al passo indietro per fare largo alla sua dama, Maria ha svelato che i posti in finale erano per tutti e due.

Amici: perchè la finale va in onda di domenica

La finalissima della trasmissione era infatti in calendario per il 14 maggio 2022 ma la concomitanza con l’atto conclusivo dell’Eurovision Song Contest ha fatto rivedere i piani di Mediaset per la messa in onda, preferendo di non scontrarsi con il colosso internazionale di Rai1.

Così la finale nel quale finalmente entrerà in gioco il pubblico a decretare il vincitore di Amici andrà in onda domenica 15 maggio 2022 ovviamente su Canale5.