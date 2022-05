Manuel Bortuzzo assente a Domenica In: che cos’è successo e perché non sarà ospite del salotto di Mara Venier

Impossibile non notare l’assenza di Manuel Bortuzzo e del padre Franco dal salotto di Domenica In, di cui avrebbero dovuto essere ospiti nella puntata di oggi 8 maggio. Ecco che cosa è successo e perché la loro partecipazione non è più prevista.

Manuel Bortuzzo assente da Domenica In: che cosa sta succedendo

Manuel Bortuzzo, nuotatore nonché ex gieffino, avrebbe dovuto essere presente insieme al padre Franco in qualità di ospite di Mara Venier. Questa sera, infatti, Rai 1 manderà in onda per la primissima volta il film Rinascere, incentrato sulla sua storia. Sempre Rai1 ospita ogni domenica l’amatissima trasmissione condotta da Mara Venier, perciò è con grande stupore che si è appreso dell’assenza di Manuel e Franco Bortuzzo.

Il motivo è stato ipotizzato da DavideMaggio.it, che ha lanciato la bomba secondo cui sarebbe stata proprio Mara Venier a non volere più la presenza dei due. Ma a cosa potrebbe essere dovuta questa decisione?

Che cosa ha raccontato Manuel Bortuzzo a Verissimo: la rottura con Lulù Selassié

Sempre DavideMaggio.it ha sottolineato che Manuel è già stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo proprio nella giornata di ieri. Mara Venier avrebbe quindi considerato “bruciata” la presenza dell’ex concorrente del GfVip a Domenica In.

Si tratta di un’ipotesi che al momento non è stata confermata né smentita dai diretti interessati.

Nella puntata di Verissimo andata in onda ieri, sabato 7 maggio, il nuotatore non ha parlato del film che sarà trasmesso questa sera. Manuel Bortuzzo ha infatti affrontato lo scottante argomento della sua rottura con la Princess Lulù Selassié. Nel salotto di Silvia Toffanin ha spiegato che il padre Franco non ha avuto alcun ruolo nella sua decisione di interrompere la sua storia con Lulù, nonostante le parole che lei aveva rivolto alla sua famiglia.

I due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip e la notizia della loro rottura è arrivata appena pochi giorni fa.